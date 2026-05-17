article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Mayıs - 24 Mayıs Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
18 - 24 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 18 Mayıs - 24 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Mayıs - 24 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta Merkür ile Satürn arasındaki altmışlık detaylara olan hakimiyetini zirveye taşıyor. Evrak işlerinde ve planlamalarda sergileyeceğin kusursuz performans ise sana saygınlık kazandıracaktır. Sabırlı ve analitik zekan da servetini büyütecektir.

Aman dikkat! Haftanın ilerleyen günlerinde etkisini hissedeceğin Venüs ile Neptün karesi ortaklaşa işlerde bazı belirsizlikler yaratarak seni zorlayabilir. Müzakerelerde karşı tarafın niyetini iyice anlamadan sözleşme imzalamamalısın. Sisli ortamda atacağın sağlam adımlar bütçeni güvence altına alacaktır.

Peki ya aşk? Merkür ile Plüton üçgeni aşk hayatında şüpheleri tetikleyebilir. Partnerini sürekli eleştirmek aranızdaki bağı zedeleyerek uzaklaşmasına neden olacaktır. Bekarsan her tanıştığın insanın kusurlarını aramak seni kronik bir yalnızlığa itebilir. Belki de artık sadece zamana güvenmeli, kendini aşka bırakmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Başak Burcu Yorumu

Aylık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Başak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın