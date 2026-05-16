Sevgili Başak, bugün yönetici gezegenin Merkür İkizler burcuna girerken kariyer evini ışıl ışıl aydınlatıyor. Yöneticilerinle yapacağın ufuk açıcı toplantılar sayesinde terfi veya maaş artışı sözleri alabilirsin. Zira artık mesleki hedeflerini yüksek sesle ve büyük bir öz güvenle dile getireceksin. Kelimelerinin gücü ve yetki alanın ise seni sektöründe tartışılmaz bir zirveye taşıyacaktır.

Bu arada, Venüs ve Chiron açısının enerjisinden de etkileneceksin. Bu güçlü etki sayesinde, finansal krizlerini veya ortaklı gelirlerdeki sorunları hızla çözeceksin. Krediler veya miras konularında yaşadığın mağduriyetler nihayet adil bir şekilde son bulacaktır. Krizleri yönetme becerin profesyonel saygınlığını artırarak maddi yaralarını bütünüyle iyileştirecektir.

Peki ya aşk? Psikolojik derinlik ve şefkat sevdanın temel yapı taşına dönüşüyor. Yani, bugün partnerinle en derin korkularını paylaşarak ondan güçlü bir ruhsal destek alabilirsin. Böylece yalnızlık hissin tümüyle son bulabilir. Ama ilişkin yoksa, ruhunu dönüştürecek ve sana koşulsuz güven sunacak yoğun karakterlerle tanışarak gerçek tutkuyu keşfedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...