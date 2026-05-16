Sevgili Başak, bugün aşkın en güçlü dili; koşulsuz anlayış ve ruhsal yakınlık olabilir… Partnerinle yüzeyde kalan meseleleri geride bırakıp birbirinizin gerçek duygularına dokunuyorsunuz. Özellikle uzun zamandır içine attığın korkuları paylaşman, aranızdaki bağı sandığından çok daha sağlam hale getirebilir. Çünkü bazen aşk, yalnızca mutlu anlarda değil; kırılganlık gösterildiğinde de büyür.

Eğer hayatında kimse yoksa, seni ilk bakışta değil; zamanla derinleşen enerjisiyle etkileyen biri gündemine girebilir. Bu kişi, ruhunda uzun süredir eksik kalan güven hissini sessizce yerine koyacak gibi görünüyor. Kalbin ilk kez bu kadar huzurlu bir tutkuyla çarpabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…