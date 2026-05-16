Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye Mutfakta Veda Etmesiyle İlgili İlk Kez Konuştu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2026 - 18:16

Schalke ile Bundesliga'ya yükselen Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılış sürecine ilişkin çarpıcı sözler söyledi. Tecrübeli forvet hem son maç tartışmasını hem de veda yemeğindeki fotoğraf gündemini ilk kez yorumladı.

"Kulüp beni tutabilirdi."

Edin Džeko, FC Schalke 04 formasıyla Bundesliga’ya yükselmenin mutluluğunu yaşarken, Fenerbahçe S.K.’den ayrılık sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli santrfor, sarı-lacivertli kulübün kendisiyle devam etmeme kararı aldığını belirtirken, bu tercihin nedenine dair net bir açıklama almadığını söyledi.

Gelecekle ilgili belirsizliklere de değinen Bosnalı yıldız, “Futbolda yarının ne getireceğini bilemezsiniz. Fenerbahçe’nin benimle devam etme ihtimali vardı ancak kulüp farklı bir karar aldı. Bunun nedenini açıkçası ben de bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

"Son maçta oynamak istemedik."

Edin Džeko, Dušan Tadić ile geçirdiği iki sezona da değinerek, ligin son haftasında neden forma giymediğini açıkladı.

Tecrübeli golcü konuyla ilgili, 'Dusan ile beraber iki harika yıl geçirdik. Son maçın protesto edilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Biz de son maçta oynamak istemedik. Oradaki iki güzel yılın bu şekilde sona ermesini istemedik. Kulüple birlikte bu kararı aldık.' ifadelerini kullandı.

Dzeko, oluşan görüntünün kendisini rahatsız etmediğini söyledi.

Edin Džeko, tesislerde gerçekleştirilen veda yemeği sonrası gündeme gelen fotoğraf karesiyle ilgili tartışmalar hakkında da konuştu.

Deneyimli forvet açıklamasında, 'Takımla birlikte son bir yemeğimiz vardı. Herkes bu fotoğrafın arkasında neler olduğunu konuştu. Ama bu bizim için önemli değildi. Önemli olan bütün takımın orada olmasıydı. Bu da bizim adımıza en güzel olanıydı.' ifadelerini kullandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
