Futbol Romantikleri Mutsuz, Celtic Şampiyon: Son 16 Yılda 15. Zafer!

Hakan Karakoca
16.05.2026 - 17:00

İskoçya Ligi'nde son 15 yılda 14 kez şampiyon olan Celtic dezavantajlı olarak çıktığı maçta işleri tersine çevirdi ve şampiyonluk ipini göğüsledi. En son 66 yıl önce şampiyon olan Hearts son haftaya kadar yarışı taşısa da avantajını kullanamadı. 

En son 41 yıl önce Celtic ve Rangers harici bir şampiyon gören İskoçya yine yeni bir şampiyon görememiş oldu.

Celtic F.C., İskoçya Premiership’te Hearts’ı 3-1 mağlup ederek tarihine bir şampiyonluk daha ekledi. Glasgow temsilcisi böylece son 16 sezondaki 15. zaferine ulaşırken, toplam lig şampiyonluğu sayısını da 56’ya yükseltti.

Karşılaşmada ilk gol 43. dakikada geldi. Hearts kaptanı Lawrence Shankland, yaptığı etkili kafa vuruşuyla konuk ekibi öne geçirdi. Ancak golden kısa süre sonra kazanılan penaltıda topun başına geçen Arne Engels hata yapmadı ve ilk yarının skorunu 1-1 olarak belirledi.

İkinci devrede tempo yükselirken, Kelechi Iheanacho’nun şutu direkten döndü. Son bölümde baskısını artıran Celtic, 88. dakikada Daizen Maeda’nın golüyle üstünlüğü ele geçirdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Johnny Kenny Osmand ise farkı ikiye çıkararak maçın sonucunu ilan etti: 3-1.

Bu galibiyetle sezonu 82 puanda tamamlayan Celtic, İskoçya’da bir kez daha zirvenin sahibi oldu. Hearts ise 80 puanda kaldı.

Rangers'ı da geçtiler.

Maç öncesinde Celtic ve Rangers'ın şampiyonluk sayıları eşitti. Celtic aldığı bu şampiyonlukla 56'ya yükselirken son 16 yılda gelen 15. şampiyonlukla yeni bir saltanat yarattı. 

Hearts şampiyon olduğu takdirde 41 senedir devam eden Celtic ve Rangers hakimiyetini yıkacaktı. Bu iki takım dışında en son 1984-1985 sezonunda Alex Ferguson yönetimindeki Aberdeen şampiyon olmuştu.

En son 1959-1960 sezonunda şampiyonluk kazanan Hearts, toplamda kazandığı 4 şampiyonluk ile Aberdeen ve Hibernian ile birlikte şampiyonluk sıralamasında 3. sırayı paylaşıyor.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
