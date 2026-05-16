15 Milyon Kişinin Borcu İçin Yapılandırma Fırsatı Doğuyor

Hakan Karakoca
16.05.2026 - 17:36

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen torba yasa teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi. Yeni düzenlemeyle vergi borçları, Genel Sağlık Sigortası primleri ve trafik cezalarına ilişkin önemli ödeme kolaylıklarının devreye alınması planlanıyor.

Teklif kapsamında milyonlarca vatandaşa uzun vadeli yapılandırma ve taksit imkânı sağlanırken, yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik adımlar da dikkat çekiyor. Düzenlemeye göre yabancı yatırımcılara belirli alanlarda 20 yıla kadar uzanabilecek vergi avantajlarının sunulmasının önü açılıyor.

Yerleşim için teşvik imkanı doğuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasını içeren torba teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi. Düzenleme kapsamında yaklaşık 15 milyon vatandaşa vergi, GSS primi ve trafik cezaları başta olmak üzere kamu borçlarında 72 aya kadar taksitlendirme olanağı sağlanacak.

Kabul edilen maddeler arasında yabancı yatırımcıyı teşvik etmeye yönelik düzenlemeler de yer aldı. Buna göre Türkiye’nin uluslararası sermaye için daha cazip bir merkez haline getirilmesi hedeflenirken, yurt dışında elde edilen kazançlar nedeniyle vergi istisnasından yararlanan kişilerin, bu süre içinde veraset yoluyla gerçekleşen mal devri işlemlerinde uygulanacak vergi oranı yüzde 1 olarak belirlenecek.

Düzenlemeyle birlikte yüksek gelir grubundaki kişiler ile yabancı sermayenin Türkiye’ye yönlendirilmesi amaçlanıyor.

15 milyon borçlunun durumu da aynı torba yasada değerlendirilecek.

15 milyon borçlunun durumu da aynı torba yasada değerlendirilecek.

Yeni düzenlemeyle özellikle esnaf ve sanatkârların vergi ile diğer kamu borçlarının ertelenmesi süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlanması hedefleniyor. Buna göre borçların yapılandırılmasında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. Ayrıca teminat göstermeden tecil edilebilecek borç limiti de 50 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre mükelleflerin yüzde 98,6’sının toplam borcu 1 milyon liranın altında bulunuyor.

Vergi, Genel Sağlık Sigortası primi ve trafik cezaları nedeniyle borçlu durumda olan kişi sayısının yaklaşık 15 milyona ulaştığı belirtilirken, yasal takip sürecindeki vatandaş sayısının ise 4,2 milyon seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Bağ-Kur primi ve vergi kaynaklı ticari borçlu sayısının da yaklaşık 1,5 milyon olduğu kaydediliyor.

Torba teklifin kalan maddelerinin 20 Mayıs’ta yeniden Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
