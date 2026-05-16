15 Milyon Kişinin Borcu İçin Yapılandırma Fırsatı Doğuyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasını içeren torba teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi. Düzenleme kapsamında yaklaşık 15 milyon vatandaşa vergi, GSS primi ve trafik cezaları başta olmak üzere kamu borçlarında 72 aya kadar taksitlendirme olanağı sağlanacak.

Kabul edilen maddeler arasında yabancı yatırımcıyı teşvik etmeye yönelik düzenlemeler de yer aldı. Buna göre Türkiye’nin uluslararası sermaye için daha cazip bir merkez haline getirilmesi hedeflenirken, yurt dışında elde edilen kazançlar nedeniyle vergi istisnasından yararlanan kişilerin, bu süre içinde veraset yoluyla gerçekleşen mal devri işlemlerinde uygulanacak vergi oranı yüzde 1 olarak belirlenecek.

Düzenlemeyle birlikte yüksek gelir grubundaki kişiler ile yabancı sermayenin Türkiye’ye yönlendirilmesi amaçlanıyor.