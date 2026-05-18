Sevgili Başak, bugün Mars'ın Boğa burcuna geçişiyle vizyonunu ve eğitim hedeflerini kararlılıkla genişletiyorsun. Uluslararası projelerde veya akademik alanlarda sergileyeceğin pratik çözümler sana güçlü başarılar getirecektir. İnançların doğrultusunda sarsılmaz adımlar atarak kariyerini büyüteceksin.

Venüs'ün Yengeç burcundaki ilerleyişi ise sosyal çevreni tamamen sevgi dolu insanlarla dolduruyor. Gelecek ideallerini gerçekleştirmek adına arkadaşlarından muazzam destekler alacaksın. Toplumsal derneklere veya yardım kuruluşlarına katılarak ruhunu doyururken yepyeni kârlı bağlantılar kuracaksın.

Peki ya aşk? Aşkı arkadaşlık bağlarıyla harmanlıyorsun. Partnerinle ortak hedeflere doğru yürümek ilişkinizi çok daha güçlü kılacaktır. Ama henüz bir ilişkin yoksa, yıllardır tanıdığın güvenilir bir dostun kalbini çalmasıyla taze bir sevdaya adım atabilirsin. Arkadaşlıktan doğan sağlam bir aşk seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...