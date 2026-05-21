Sevgili Başak, bugün Venüs ile Neptün'ün kare açısı mükemmeliyetçi yapını esneterek olaylara çok daha hoşgörülü bakmanı sağlıyor. Mesleki hayatında detaylarda boğulmak yerine büyük resmi görerek harika vizyonlar çizeceksin. Ancak dikkat dağınıklığı yüzünden önemli bir rakamı veya evrakı atlama riskine karşı uyanık olmalısın.

Uluslararası ticarette veya akademik projelerde karşına çıkan pürüzleri diplomatik bir dille çözeceksin. Finansal yatırımlarında aşırı iyimser tablolara inanıp riskli hamleler yapmaktan kaçınmalısın. Matematiksel gerçeklerden kopmadığın sürece cüzdanın her saniye büyümeye devam edecektir.

Peki ya aşk? Aşkı bir illüzyona çevirip karşındakini zihninde kusursuzlaştırmak seni üzebilir. İlişkin varsa partnerinin ufak tefek hatalarını görmezden gelerek sadece sevgiye odaklanmak ruhunu dinlendirecektir. Bekarsan hayatına giren insanın kusurlarını da baştan kabul ederek çok daha gerçekçi ve kalıcı bir beraberliğe adım atabilirsin. Mantığını kaybetmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...