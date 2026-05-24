Sevgili Başak, pazartesi gününe kurallarını tamamen yıkarak ve muazzam bir hayal gücüyle başlıyorsun. Detaylara takılmayı bırakıp büyük resme odaklanacak ve sanatsal projelerde sınır tanımayan fikirler üreteceksin. Dağınıklığın içinde bulacağın dahice çözümler herkesi büyüleyecektir.

Finansal konularda ise kontrolü biraz elden bırakıp içgüdüsel yatırımlara yöneleceksin. Sanata, müziğe veya yaratıcı tasarımlara harcayacağın ufak sermayeler sana ileride harika getiriler sunacaktır. Mükemmeliyetçiliği rafa kaldırmak sana ticari bir özgürlük kazandıracaktır, bunu sakın unutma!

Peki ya aşk? Kontrol edilemez bir tutku kalbini esir alıyor... İlişkin varsa, partnerinle planlanmamış çılgınca bir maceraya atılarak aşkı fırtınalı bir zirveye taşıyacaksın. Ama bekarsan, kurallarını hiçe sayan marjinal bir karakterle alevlenen ve aklını başından alan bir aşka düşebilirsin. Dikkatli ol; kalbin o kadar hızlı atıyor ki mantık devre dışı kalıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...