Sevgili Başak, bu hafta başı Venüs ile Neptün üçgeni ticari ilişkilerinde detayları gözden kaçırmana neden olan bir sis perdesi yaratıyor. Sözleşmelerde yazmayan ama sana sözlü olarak vadedilen şeylere inanmak, ileride hukuki veya maddi bir açık vermene yol açabiliyor. İmzaları erteleyip evrakları iki kez okumak, seni büyük bir zarardan döndürüyor.

Hafta ortasında Güneş ile Chiron altmışlığı geçmişte iş hayatında yaptığın bir hatayı kabullenip bunu telafi etme fırsatı sunuyor. Bahanelere sığınmak yerine sorumluluğu üzerine alıp özür dilemek, yöneticilerinin veya müşterilerinin gözündeki güvenini yeniden inşa etmeni sağlıyor. Hatadan dönmek sana maddi bir kâr getirmese de itibarını kurtarıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonu etkili olan Venüs ile Uranüs altmışlığı duygusal ilişkilerde boğulma hissi yaratarak aniden kişisel alan talep etmene neden oluyor. İlişkin varsa, sürekli dip dibe olmaktan sıkılıp partnerinden uzaklaşarak yalnız kalmak veya arkadaşlarınla vakit geçirmek istiyorsun. Bekarsan, sana bağımlı hale gelen ve sürekli mesaj atan kişilerden anında soğuyup, sıfır beklentiyle ilerleyen rahat iletişimleri tercih ediyorsun. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak…