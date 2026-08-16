Sevgili Başak, bugün uzaklarla ilgili bir konu kafanı karıştırıyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin ufuk açan alanını etkiliyor ve bir eğitim, bir seyahat ya da uzak bir bağlantı belirsizleşebilir. İş hayatında bugün kesin bilgi olmadan hiçbir plana bağlanmamalısın. Ancak Merkür ile Satürn arasındaki uyum, arka planda yürüttüğün bir konuda sana ciddi bir destek veriyor. Güneş altı gün sonra senin burcuna geçiyor, yani sabretmen gereken son günlerdesin.

Maddi konularda uzakla ilgili bir masraf gözünde büyüyebilir. Panik yapmadan hesabını yapmalı, gerçek rakamı görmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün beklentilerin bulanık. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinden bir şey beklerken bunu ona hiç söylemediğini fark edebilirsin. Bekar bir Başak burcu isen, uzaktaki biriyle kurduğun iletişimin gerçekliğini sorgulamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…