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Başak Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:01
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Gökyüzü Ekim ayında bir hayli hareketli! Başak ve yükselen Başak burçları Ekim ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ekim ayı nasıl geçecek? Bu ay Başak ve yükselen Başak burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iş hayatında bu ay konuşmalar ve yazışmalar ön planda. Akrep burcundaki Merkür iletişim alanında ilerliyor. Mailler, telefon görüşmeleri, kısa yolculuklar ve eğitim programları gündemini dolduracak. Ay sonunda Merkür geri gitmeye başladığında gönderdiğin mesajlar yanlış kişiye gidebilir ya da randevular karışabilir; takvimini sıkı tut. Aslan'daki Mars ile Jüpiter perde arkası alanında olduğu için bu ay en verimli işlerini sessizce, kimseye göstermeden yapacaksın.

Maddi olarak ayın en önemli olayı Terazi burcundaki Yeniay. Bu Yeniay doğrudan para alanında gerçekleşiyor. Yeni bir gelir kaynağı bulmak, maaş görüşmesi yapmak ya da bir birikim planı başlatmak için uygun bir zaman. Ay başında Güneş'in Satürn'e karşıt konumu ortak paralar ya da borçlar yüzünden bir yük hissettirebilir; bütçeni kalem kalem gözden geçir. Son haftadaki Boğa Dolunayı ise yurt dışı, eğitim ya da hukuki bir konuyla ilgili bir ödemeyi gündeme getirebilir.

Gelelim aşka. Venüs retrosu iletişim alanında ilerlediği için ilişkilerde söylenenlerden çok söylenmeyenler önemli. Sevgilinle bir konuyu yanlış anlamış olabilirsin. Ayın ikinci yarısında bunu düzeltme şansın var, yeter ki konuşmayı erteleme. Tek başınaysan eski bir yazışma, bir sosyal medya mesajı ya da tanıdık bir yüz seni şaşırtabilir. Her gün gördüğün biri, örneğin bir komşu ya da iş arkadaşı, beklenmedik bir şekilde ilgini çekebilir.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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