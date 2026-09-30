Sevgili Başak, iş hayatında bu ay konuşmalar ve yazışmalar ön planda. Akrep burcundaki Merkür iletişim alanında ilerliyor. Mailler, telefon görüşmeleri, kısa yolculuklar ve eğitim programları gündemini dolduracak. Ay sonunda Merkür geri gitmeye başladığında gönderdiğin mesajlar yanlış kişiye gidebilir ya da randevular karışabilir; takvimini sıkı tut. Aslan'daki Mars ile Jüpiter perde arkası alanında olduğu için bu ay en verimli işlerini sessizce, kimseye göstermeden yapacaksın.

Maddi olarak ayın en önemli olayı Terazi burcundaki Yeniay. Bu Yeniay doğrudan para alanında gerçekleşiyor. Yeni bir gelir kaynağı bulmak, maaş görüşmesi yapmak ya da bir birikim planı başlatmak için uygun bir zaman. Ay başında Güneş'in Satürn'e karşıt konumu ortak paralar ya da borçlar yüzünden bir yük hissettirebilir; bütçeni kalem kalem gözden geçir. Son haftadaki Boğa Dolunayı ise yurt dışı, eğitim ya da hukuki bir konuyla ilgili bir ödemeyi gündeme getirebilir.

Gelelim aşka. Venüs retrosu iletişim alanında ilerlediği için ilişkilerde söylenenlerden çok söylenmeyenler önemli. Sevgilinle bir konuyu yanlış anlamış olabilirsin. Ayın ikinci yarısında bunu düzeltme şansın var, yeter ki konuşmayı erteleme. Tek başınaysan eski bir yazışma, bir sosyal medya mesajı ya da tanıdık bir yüz seni şaşırtabilir. Her gün gördüğün biri, örneğin bir komşu ya da iş arkadaşı, beklenmedik bir şekilde ilgini çekebilir.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…