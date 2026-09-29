Sevgili Başak, yönetici gezegenin Merkür bugün Akrep'e geçerek iletişim alanını hareketlendiriyor ve zaten güçlü olan detaycılığını bir üst seviyeye taşıyor. Bir e-postada, sunumda ya da raporda gözden kaçan bir ayrıntıyı fark edip düzeltmen uzun vadede işine yarayacak. Günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın kariyer alanına, yani İkizler'e geçmesi, yöneticilerinin dikkatini senin çalışmalarına çekebilir.

Maddi olarak kardeşinle, komşunla ya da yakın çevrenden biriyle aranızdaki küçük bir hesap netleşebilir. Sözlü olarak anlaştığın bir konuyu kayda geçirmek ileride çıkabilecek tartışmayı önler. Küçük tutarlar olsa bile hesapları temiz tutmak ilişkilerini korur.

Gelelim aşka. Ayrıntılı ama samimi bir konuşma partnerinle aranızdaki anlayışı derinleştirecek. Yalnız bir Başak olarak eleştirel bakışını bir kenara bırakıp karşındakini olduğu gibi dinlersen, beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…