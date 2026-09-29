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Başak Burcu right-white
30 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 30 Eylül Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yönetici gezegenin Merkür bugün Akrep'e geçerek iletişim alanını hareketlendiriyor ve zaten güçlü olan detaycılığını bir üst seviyeye taşıyor. Bir e-postada, sunumda ya da raporda gözden kaçan bir ayrıntıyı fark edip düzeltmen uzun vadede işine yarayacak. Günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın kariyer alanına, yani İkizler'e geçmesi, yöneticilerinin dikkatini senin çalışmalarına çekebilir.

Maddi olarak kardeşinle, komşunla ya da yakın çevrenden biriyle aranızdaki küçük bir hesap netleşebilir. Sözlü olarak anlaştığın bir konuyu kayda geçirmek ileride çıkabilecek tartışmayı önler. Küçük tutarlar olsa bile hesapları temiz tutmak ilişkilerini korur.

Gelelim aşka. Ayrıntılı ama samimi bir konuşma partnerinle aranızdaki anlayışı derinleştirecek. Yalnız bir Başak olarak eleştirel bakışını bir kenara bırakıp karşındakini olduğu gibi dinlersen, beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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