Sevgili Başak, iş yerinde yapılan küçük bir hatanın bugün büyütülerek eleştirilmesi seni fazlasıyla rahatsız edebilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu açı, mükemmeliyetçi tarafını daha da hassaslaştırıyor. Kendine karşı biraz daha yumuşak olman, bugünü çok daha rahat atlatmanı sağlayacak.

Maddi olarak eski bir hesap hatasının bugün yeniden karşına çıkması mümkün; bunu bir kez daha düzeltmen, ileride benzer bir sorunu önleyecek.

Gelelim aşka. Partnerinin seni eleştirdiğini düşündüğün bir an bugün seni beklediğinden fazla yaralayabilir; niyetini sorgulamadan önce sakin kalman, gereksiz bir tartışmayı önleyecek. Bekar Başaklar, dikkatini çeken birinin küçük bir uyarısını bugün fazla ciddiye alabilir; bunu ayırt etmesi, yeni bir ilişkiye daha rahat başlamasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…