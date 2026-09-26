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Başak Burcu right-white
27 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 27 Eylül Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iş yerinde yapılan küçük bir hatanın bugün büyütülerek eleştirilmesi seni fazlasıyla rahatsız edebilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu açı, mükemmeliyetçi tarafını daha da hassaslaştırıyor. Kendine karşı biraz daha yumuşak olman, bugünü çok daha rahat atlatmanı sağlayacak.

Maddi olarak eski bir hesap hatasının bugün yeniden karşına çıkması mümkün; bunu bir kez daha düzeltmen, ileride benzer bir sorunu önleyecek.

Gelelim aşka. Partnerinin seni eleştirdiğini düşündüğün bir an bugün seni beklediğinden fazla yaralayabilir; niyetini sorgulamadan önce sakin kalman, gereksiz bir tartışmayı önleyecek. Bekar Başaklar, dikkatini çeken birinin küçük bir uyarısını bugün fazla ciddiye alabilir; bunu ayırt etmesi, yeni bir ilişkiye daha rahat başlamasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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