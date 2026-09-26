Sevgili Başak, partnerinin bugün yaptığın bir şeyi eleştirmesi, içindeki yetersizlik korkusunu doğrudan tetikleyebilir; Mars-Chiron gerginliği, bu hassasiyeti her zamankinden belirgin kılıyor. Eleştiriyi kişiliğine değil davranışına yönelik bir yorum olarak görmen, tepkini yumuşatacak.

Yeni tanıştığı birinin masum bir yorumunu bekar Başaklar bugün bir eleştiri gibi algılayabilir; bu algının geçmişte yaşanmış bir eleştiri anısından beslendiğini fark etmesi, yeni ilişkiye daha sağlıklı bir zeminde başlamasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…