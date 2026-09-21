Sevgili Başak, ilişkisi olan Başaklar karşısındaki kişinin bir davranışını bugün fazla analiz etme eğiliminde olabilir; her şeyi mantığa oturtmaya çalışmak yerine akışına bırakması, günün ilerleyen saatlerinde onu rahatlatacak.

Bekar Başaklar ise bu eğilimini biraz gevşetirse yeni tanıştığı biriyle daha rahat ilerleyebilir; her ayrıntıyı hemen değerlendirmek yerine süreci olduğu gibi yaşaması bugün ona fayda sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…