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Başak Burcu right-white
21 - 27 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 17:44
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 21 Eylül - 27 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Eylül - 27 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta birlikte çalıştığın biriyle uzlaşman her zamankinden rahat olacak; Terazi mevsiminin getirdiği yumuşak hava işbirliğini kolaylaştırıyor. Haftanın ortasındaki Koç Dolunayı, uzun süredir üzerinde çalıştığın bir projenin sonuçlanma noktasına gelmesini sağlayabilir.

Maddi olarak bu hafta bir hesaplamayı tek başına değil, güvendiğin biriyle birlikte gözden geçirmen daha isabetli olacak. Hafta sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, ertelediğin bir finansal adımı atma cesaretini bulabilirsin.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Başaklar, haftanın ortasındaki Dolunay'la birlikte ilişkisinde biriktirdiği küçük bir rahatsızlığı nihayet dile getirebilir; bu açıklık rahatlatıcı olacak. Bekar Başaklar ise hafta boyunca tanıştığı birine karşı temkinli tavrını, hafta sonuna doğru biraz gevşetebilir.

Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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