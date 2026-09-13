Sevgili Başak, bu hafta Merkür'ün etkisiyle detaylara takılma huyunuz aşk hayatınıza da sızıyor. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan Başaklar, partnerinin küçük bir alışkanlığını eleştirmek yerine önce niyetine bakmayı deneyebilir; her şeyi düzeltme isteği bazen sevgiyi görmenizi engelliyor. Bekar Başaklar için hafta, tanıştığı kişiyi bir kontrol listesi gibi değerlendirmek yerine akışa bırakmayı öğrenme haftası olabilir. Pratik yardımlarınız sevginizi anlatmanın güzel bir yolu, ama bazen tek ihtiyaç duyulan şey sadece dinlenmek. Kendinize karşı da biraz daha hoşgörülü olursanız, ilişkinizdeki gerginlik kendiliğinden azalacak.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…