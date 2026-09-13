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Başak Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 14 Eylül - 20 Eylül haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta Merkür bağırsak ve sindirim sisteminizi biraz hassaslaştırıyor. 14-20 Eylül aralığında her şeyi kontrol altında tutma çabanız mide bölgenizde bir sıkışma ya da düzensiz sindirim şeklinde kendini gösterebilir. Rutininizde küçük bir değişiklik, örneğin farklı bir öğün saati ya da yeni bir yiyecek, bu hafta beklediğinizden fazla tepki verebilir. Detaylara olan düşkünlüğünüz sağlık konusunda avantajınız; küçük belirtileri erkenden fark edip önlem alabilirsiniz. Ellerinizi ve cildinizi de ihmal etmeyin, kuruluk bu hafta biraz artabilir. Kendinize karşı biraz daha hoşgörülü olmak, bedeninizin de rahatlamasına yardımcı olacak.

Gelecek hafta görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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