Sevgili Başak, bu hafta Merkür bağırsak ve sindirim sisteminizi biraz hassaslaştırıyor. 14-20 Eylül aralığında her şeyi kontrol altında tutma çabanız mide bölgenizde bir sıkışma ya da düzensiz sindirim şeklinde kendini gösterebilir. Rutininizde küçük bir değişiklik, örneğin farklı bir öğün saati ya da yeni bir yiyecek, bu hafta beklediğinizden fazla tepki verebilir. Detaylara olan düşkünlüğünüz sağlık konusunda avantajınız; küçük belirtileri erkenden fark edip önlem alabilirsiniz. Ellerinizi ve cildinizi de ihmal etmeyin, kuruluk bu hafta biraz artabilir. Kendinize karşı biraz daha hoşgörülü olmak, bedeninizin de rahatlamasına yardımcı olacak.

Gelecek hafta görüşmek üzere sağlıkla kal…