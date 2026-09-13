Sevgili Başak, Güneş hala burcundayken haftanın başı kişisel ve mesleki olarak değiştirilmek istenen bir şeyi uygulamaya koymak için uygun olabilir. Mars’ın desteği ekip çalışması ya da ortak bir projede hareket getirirken uzun süredir konuşulan bir fikir ilk kez takvime girebilir. Bütün organizasyonu tek başına üstlenmek yerine görevleri paylaşmak haftayı kolaylaştırabilir. Hafta sonuna doğru iş programında ani bir değişiklik yaşanırsa kesinleşmeden bütün planı değiştirmemek faydalı olabilir.

Para tarafında cuma günkü Merkür–Satürn karşıtlığı borç, taksit, kredi kartı ya da paylaşılan ödeme konusunda daha ciddi bir hesap yapılmasını gerektirebilir. Sadece bu ayki rakam yerine kalan toplam tutarı görmek sonraki kararları etkileyebilir. İşe ya da kişisel gelişime ayrılacak bütçeyi de bu tablonun ardından belirlemek daha güvenli olabilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa günlerdir büyüyen bir mesele bu hafta konuşulabilir. Konuyu bütün ayrıntılarıyla açmak yerine asıl rahatsızlık yaratan noktadan başlamak daha anlaşılır olabilir. Bekarsan yeni tanışılan birini ilk görüşmede küçük ayrıntılar üzerinden elemek yerine temel uyumun olup olmadığına bakmak daha doğru olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…