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Başak Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ekim - 11 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 5 Ekim - 11 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, mesajlaşmalarda seçtiğin kelimeler bu hafta ilişkinin havasını belirliyor. Merkür ile Venüs Akrep'te buluşurken senin iyi niyetle söylediğin bir şey eleştiri gibi duyulabilir; bu yüzden cümlelerini bir kez daha okuyup öyle gönder. Ay'ın haftanın ortasında burcunda olması seni ihtiyaçları fark etme konusunda keskinleştiriyor, yani partnerinin sessiz isteklerini çabuk anlayacaksın. Eksik gördüğün şeyi listelemek yerine ona hissettirdiğin şeyi söylemek daha iyi sonuç verir.

Henüz kimseyle birlikte değilsen çevrendeki biriyle yazışarak başlayan bir yakınlık hafta sonuna doğru yüz yüze görüşmeye dönüşebilir. Yeniay yeni bir başlangıç için güçlü bir destek veriyor. Detaycı yönün karşındaki kişiyi fazla incelemeye çalışsa da bu kez kalbinin sesini dinle; küçük kusurları not etmek yerine sohbetin keyfine bakmak seni şaşırtabilir.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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