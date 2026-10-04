Sevgili Başak, mesajlaşmalarda seçtiğin kelimeler bu hafta ilişkinin havasını belirliyor. Merkür ile Venüs Akrep'te buluşurken senin iyi niyetle söylediğin bir şey eleştiri gibi duyulabilir; bu yüzden cümlelerini bir kez daha okuyup öyle gönder. Ay'ın haftanın ortasında burcunda olması seni ihtiyaçları fark etme konusunda keskinleştiriyor, yani partnerinin sessiz isteklerini çabuk anlayacaksın. Eksik gördüğün şeyi listelemek yerine ona hissettirdiğin şeyi söylemek daha iyi sonuç verir.

Henüz kimseyle birlikte değilsen çevrendeki biriyle yazışarak başlayan bir yakınlık hafta sonuna doğru yüz yüze görüşmeye dönüşebilir. Yeniay yeni bir başlangıç için güçlü bir destek veriyor. Detaycı yönün karşındaki kişiyi fazla incelemeye çalışsa da bu kez kalbinin sesini dinle; küçük kusurları not etmek yerine sohbetin keyfine bakmak seni şaşırtabilir.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…