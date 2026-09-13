Sevgili Başak, bu hafta Merkür ayrıntılara olan sevginizi bütçenize de taşımanızı istiyor. 14-20 Eylül aralığında masraflarınızı kalem kalem incelediğinizde şaşırtıcı bir tasarruf noktası bulabilirsiniz. İş yerinde titizliğiniz fark ediliyor; bu hafta size ek bir sorumluluk ya da görev teklif edilirse, kapasitenizi gerçekçi değerlendirip öyle kabul edin. Her şeyi mükemmel yapma isteğiniz bazen sizi gereğinden fazla yorabilir; delege etmeyi öğrenmek hem zamanınızı hem enerjinizi koruyacak. Küçük, düzenli adımlarınız bu hafta da en büyük finansal güvenceniz olmaya devam ediyor.

Gelecek hafta görüşünceye kadar şans seninle olsun…