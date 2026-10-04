Sevgili Başak, Merkür ile Venüs haftanın başında Akrep'te buluşurken yazışmalarında ve konuşmalarında eski bir mesele yeniden gündeme gelebilir. Bir kardeşin, komşun ya da yakın bir arkadaşınla yarım kalan bir konuşmayı tamamlama fırsatı doğuyor. Ay'ın haftanın ortasında senin burcundan geçmesi sana netlik verdiği için kimseyi kırmadan açık sözlü olabilirsin. Konuşmalarda sabırlı ve net kalman, hafta sonunda önüne çıkacak yeni bir fırsatta işine yarayacak.

Maddi olarak Terazi Yeniayı gelirini artırmak ya da bir tasarruf planı yapmak için güçlü bir başlangıç noktası. Düzenli listeler ve küçük hesaplar bu hafta özellikle işe yarıyor. Eski bir alacak, bir iade ya da ertelenmiş bir ödeme Venüs retrosu sırasında sana ulaşabilir.

Peki ya aşk? Yazışmalarda yanlış anlaşılmaya açık cümlelerden kaçın; senin iyi niyetle söylediğin bir şey eleştiri gibi duyulabilir. Henüz kimseyle birlikte değilsen çevrendeki biriyle yazışarak başlayan bir yakınlaşma hafta sonuna doğru yüz yüze görüşmeye dönüşebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…