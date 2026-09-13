Sevgili Koç, bu hafta Mars enerjisi cüzdanınıza da sıçrıyor ve elinizi çabuk açmanıza neden olabilir. 14-20 Eylül aralığında iş yerinde uzun süredir beklediğiniz bir teklifi masaya yatırma cesaretini bulabilirsiniz; talebinizi net ve rakamlarla desteklenmiş şekilde sunmak size avantaj sağlayacak. Ani bir alışveriş isteği hafta ortasına doğru güçlenebilir, ama büyük bir harcama yapmadan önce bir gece beklemek cebinizi koruyacak. Girişimci fikirleriniz bu hafta ilgi görebilir, hatta beklenmedik bir iş birliği teklifi gelebilir. Riskten kaçmıyorsunuz ama bu sefer atacağınız adımı biraz daha hesaplı planlamak, kazancınızı kalıcı hale getirecek.

Gelecek hafta görüşünceye kadar şans seninle olsun…