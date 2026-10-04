En İyi Kayak Otelleri Tavsiyesi - 2026
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Kayak tatilinde otel seçimi, tatilin nasıl geçeceğini doğrudan belirliyor. Piste olan mesafe, pansiyon tipi, ekipman kiralama ve çocuklara yönelik hizmetler otelden otele büyük farklılık gösteriyor. 2025'teki Kartalkaya yangınından sonra otellerin yangın güvenliği önlemleri de seçimde dikkat edilmesi gereken konular arasına girdi. Peki ski-in ski-out ne demek, yarım pansiyon mu her şey dahil mi daha mantıklı, sömestrde fiyatlar ne kadar artıyor? Uludağ, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya, Kartepe ve Sarıkamış'taki otelleri, sundukları hizmetleri ve kullanıcı yorumlarını inceledik.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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