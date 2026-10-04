Yabancılarla Sohbet Etmeyi Kolaylaştıran Kural: 3 Dakika Yetiyor
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Kalabalık bir davette, bir akşam yemeğinde yanınıza oturan yabancıyla ya da kahve kuyruğunda ne söyleyeceğinizi bilemeyip telefonunuza sığındığınız oldu mu? Psikologlara göre iyi bir sohbet başlatmak için doğuştan karizmatik olmanız ya da bir komedyen gibi espri yapmanız gerekmiyor. Bunun için önerilen en etkili yöntemlerden biri ise '3 dakika kuralı'.
İşte detaylar...
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Kural, herkesin iyi bir hikâyeyi sevmesine dayanıyor.
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Anlatacağınız hikâyenin büyük ya da dramatik olması gerekmiyor.
Üç dakikalık bir hikâye hem ilgi çekiyor hem de karşınızdakini sıkmıyor.
Hikâye bittiğinde sözü karşınızdakine bırakıp onu dinlemek gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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