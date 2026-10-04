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Yabancılarla Sohbet Etmeyi Kolaylaştıran Kural: 3 Dakika Yetiyor

Yabancılarla Sohbet Etmeyi Kolaylaştıran Kural: 3 Dakika Yetiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 10:19
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Kalabalık bir davette, bir akşam yemeğinde yanınıza oturan yabancıyla ya da kahve kuyruğunda ne söyleyeceğinizi bilemeyip telefonunuza sığındığınız oldu mu? Psikologlara göre iyi bir sohbet başlatmak için doğuştan karizmatik olmanız ya da bir komedyen gibi espri yapmanız gerekmiyor. Bunun için önerilen en etkili yöntemlerden biri ise '3 dakika kuralı'.

İşte detaylar...

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Kural, herkesin iyi bir hikâyeyi sevmesine dayanıyor.

Kural, herkesin iyi bir hikâyeyi sevmesine dayanıyor.

3 dakika kuralı, sohbete ezberlenmiş sorularla ya da sıradan bir hava durumu yorumuyla girmek yerine, cebinizde anlatmaya hazır birkaç kısa ve eğlenceli hikâye tutmayı öneriyor. Nöropsikolog Dr. Julia DiGangi'ye göre bunun için büyük, hayat değiştiren bir hikâyeye ihtiyaç yok. Karşınızdakine basitçe 'Bir hikâye dinlemek ister misin?' diye sormak yeterli.

DiGangi, 'Bu bir TED konuşması değil, o yüzden çok iddialı olmaya gerek yok. Anlatabileceğiniz üç dakikalık birkaç hikâyeniz olsun yeter' diyor. Sosyal ortamlara girmeden önce geriliyorsanız, ne anlatmak istediğinizi hatırlatan kısa bir listeyi telefonunuzda tutmanızı da öneriyor.

Anlatacağınız hikâyenin büyük ya da dramatik olması gerekmiyor.

Anlatacağınız hikâyenin büyük ya da dramatik olması gerekmiyor.

Kuralı uygulamak için önce 'hikâye' kavramına bakışı değiştirmek gerekiyor. Sabah işe giderken gördüğünüz komik bir şey, yeni bir tarifi denerken başınıza gelen tuhaf bir aksilik ya da köpek parkında tanık olduğunuz içten bir an, sohbeti açmak için yeterli.

Uzmanlara göre anlatılan şey, karşınızdakinin de kendinden bir parça bulabileceği hafif ve sıradan bir konu olmalı. Hikâyenin uzun ve dramatik bir monoloğa dönüşmemesi gerekiyor.

Üç dakikalık bir hikâye hem ilgi çekiyor hem de karşınızdakini sıkmıyor.

Üç dakikalık bir hikâye hem ilgi çekiyor hem de karşınızdakini sıkmıyor.

Kısa hikâyeler beyinde yalnızca dili işleyen bölgeleri değil, farklı bölgeleri de harekete geçiriyor. Bu da anlatan ile dinleyen arasında empati ve ortak bir duygu kurulmasını kolaylaştırıyor.

Süre de önemli. Üç dakikalık bir hikâye, ilgi çekecek kadar ayrıntı içeriyor ama dinleyenin dikkatinin dağılacağı kadar uzamıyor. Lafı fazla uzatmak ise karşınızdakinin sohbetten kopmasına yol açabiliyor.

Hikâye bittiğinde sözü karşınızdakine bırakıp onu dinlemek gerekiyor.

Hikâye bittiğinde sözü karşınızdakine bırakıp onu dinlemek gerekiyor.

Hikâyenin asıl amacı sohbeti başlatmak. Bu yüzden üç dakika dolduğunda sözü karşınızdakine bırakmak ve anlattığınızla ilgili açık uçlu bir soru sormak öneriliyor. Karşınızdaki konuşmaya başladığında ise bir sonraki cümlenizi düşünmek yerine onu dinlemeye odaklanmak gerekiyor.

Psikolog Dr. Catherine Nobile, aktif dinlemeyi karşınızdakine tüm dikkatinizi vermek ve onu dinlediğinizi sözlü ya da sözsüz tepkilerle göstermek olarak tanımlıyor. Nobile, 'Karşınızdakine tüm dikkatinizi vermek, gerilme ya da önemli sosyal işaretleri kaçırma ihtimalini azaltır' diyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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