Yabancılarla Sohbet Etmeyi Kolaylaştıran Kural: 3 Dakika Yetiyor

3 dakika kuralı, sohbete ezberlenmiş sorularla ya da sıradan bir hava durumu yorumuyla girmek yerine, cebinizde anlatmaya hazır birkaç kısa ve eğlenceli hikâye tutmayı öneriyor. Nöropsikolog Dr. Julia DiGangi'ye göre bunun için büyük, hayat değiştiren bir hikâyeye ihtiyaç yok. Karşınızdakine basitçe 'Bir hikâye dinlemek ister misin?' diye sormak yeterli.

DiGangi, 'Bu bir TED konuşması değil, o yüzden çok iddialı olmaya gerek yok. Anlatabileceğiniz üç dakikalık birkaç hikâyeniz olsun yeter' diyor. Sosyal ortamlara girmeden önce geriliyorsanız, ne anlatmak istediğinizi hatırlatan kısa bir listeyi telefonunuzda tutmanızı da öneriyor.