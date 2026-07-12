Psikologlar Açıkladı: Market Kasiyeriyle Sohbet Edenlerin 4 Güçlü Özelliği
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Gelişen teknoloji, akıllı telefonlar ve kendi kendine ödeme (self-checkout) kasaları derken, günlük hayatta insan insana temas her geçen gün azalıyor. Ancak süpermarket kuyruğunda beklerken kasiyerle sıcak bir merhaba demek ya da ayaküstü kısa bir sohbet başlatmak, sandığımızdan çok daha büyük bir anlam taşıyor.
Psikoloji uzmanlarına göre, alışveriş yaparken o kısa anları samimi bir iletişime dönüştüren insanlar sadece 'sosyal' ya da 'konuşkan' değiller; aynı zamanda ruh sağlığını ve toplumsal bağları besleyen 4 kritik duygusal ve sosyal beceriye sahipler.
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1. Yabancılarla İletişim Kurmada Yüksek Öz Güven
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3. Olumlu Deneyim ve Ortam Yaratma Becerisi
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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