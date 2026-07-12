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Psikologlar Açıkladı: Market Kasiyeriyle Sohbet Edenlerin 4 Güçlü Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Market Kasiyeriyle Sohbet Edenlerin 4 Güçlü Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 08:47
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Gelişen teknoloji, akıllı telefonlar ve kendi kendine ödeme (self-checkout) kasaları derken, günlük hayatta insan insana temas her geçen gün azalıyor. Ancak süpermarket kuyruğunda beklerken kasiyerle sıcak bir merhaba demek ya da ayaküstü kısa bir sohbet başlatmak, sandığımızdan çok daha büyük bir anlam taşıyor.

Psikoloji uzmanlarına göre, alışveriş yaparken o kısa anları samimi bir iletişime dönüştüren insanlar sadece 'sosyal' ya da 'konuşkan' değiller; aynı zamanda ruh sağlığını ve toplumsal bağları besleyen 4 kritik duygusal ve sosyal beceriye sahipler.

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1. Yabancılarla İletişim Kurmada Yüksek Öz Güven

1. Yabancılarla İletişim Kurmada Yüksek Öz Güven

Tanımadığı bir insanla, hiçbir zorunluluk yokken konuşma başlatmak ciddi bir sosyal öz güven gerektirir. Uzmanlar, bu tür kısa sohbetleri sık sık yapan kişilerin yargılanma korkusu taşımadığını belirtiyor. Doğal bir şekilde göz teması kurabilen ve rahatça diyalog sürdüren bu bireyler, farklı ortamlarda ve çok çeşitli insan grupları arasında da kolayca hareket edebilme yeteneğine sahip.

2. Güçlü Bir Prososyal Yönelim (Başkalarının İyiliğini Düşünme)

Bu davranışı sergileyen kişiler, psikolojide 'prososyal yönelim' olarak adlandırılan, yani başkalarına fayda sağlama eğilimi yüksek karakterlerdir. Yoğun ve stresli bir iş gününün ortasındaki kasiyere sunulan sıcak bir gülümseme veya dostça bir kelimenin, o kişinin moralini yükseltebileceğinin farkındadırlar. İnsan ilişkilerinin sadece büyük olaylarla değil, bu küçük günlük jestlerle inşa edildiğini bilirler.

3. Olumlu Deneyim ve Ortam Yaratma Becerisi

3. Olumlu Deneyim ve Ortam Yaratma Becerisi

Müşteri hizmetleri çalışanlarıyla sohbet edenler, bilinçli ya da bilinçsiz olarak çevrelerindeki atmosferi yumuşatır ve daha hoş bir ortam yaratırlar. Psikolojik araştırmalar, bu tür mikro etkileşimlerin 'çift taraflı bir kazanç' olduğunu gösteriyor. Karşı tarafa ilgi göstermek ve minnettarlık ifade etmek sadece kasiyerin gününü güzelleştirmekle kalmıyor; jesti yapan kişinin de kendisini daha mutlu ve tatmin olmuş hissetmesini sağlıyor.

4. Şimdiki Zamanda Kalabilme (Farkındalık / Mindfulness)

Kuyrukta beklerken akıllı telefon ekranına gömülmek ya da günün stresli düşüncelerine dalmak yerine çevresine dikkat eden bu kişiler, aslında yüksek bir 'bilinçli mevcudiyet' sergiliyor. Anda kalabilmek, çevreyle bağ kurmak, aktif bir şekilde dinlemek ve içtenlikle teşekkür etmek, modern dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu 'farkındalık' (mindfulness) becerisinin günlük hayata yansıyan en net örneklerinden biri.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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