Psikologlar Açıkladı: Market Kasiyeriyle Sohbet Edenlerin 4 Güçlü Özelliği

Gelişen teknoloji, akıllı telefonlar ve kendi kendine ödeme (self-checkout) kasaları derken, günlük hayatta insan insana temas her geçen gün azalıyor. Ancak süpermarket kuyruğunda beklerken kasiyerle sıcak bir merhaba demek ya da ayaküstü kısa bir sohbet başlatmak, sandığımızdan çok daha büyük bir anlam taşıyor.

Psikoloji uzmanlarına göre, alışveriş yaparken o kısa anları samimi bir iletişime dönüştüren insanlar sadece 'sosyal' ya da 'konuşkan' değiller; aynı zamanda ruh sağlığını ve toplumsal bağları besleyen 4 kritik duygusal ve sosyal beceriye sahipler.

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