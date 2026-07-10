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Yazın Aracını Brandayla Örtenler Yandı

Yazın Aracını Brandayla Örtenler Yandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 15:27
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Yaz sıcağının ve kavurucu güneşin zararlı etkilerinden aracını korumak isteyen bir sürücü, hayatının şokunu yaşadı. Aracının boyasını güneş yanıklarından korumak amacıyla üstünü brandayla örten sürücü, koruyucu örtüyü kaldırdığında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı: Aşırı sıcaklık nedeniyle brandanın iç kısmındaki kalitesiz plastik kaplama erimiş ve tamamen arabanın gövdesine yapışmıştı.

Araba tutkunları arasında uzun süredir devam eden 'Araç örtüleri faydalı mı, zararlı mı?' tartışması, bu çarpıcı olayla yeniden alevlendi. Uzmanlar, yanlış branda kullanımının ve kalitesiz malzeme seçiminin kusursuz bir boyayı tamamen mahvedebileceği konusunda uyarıyor.

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Otomobil sahipleri genellikle branda kumaşının boyayı doğrudan çizdiğini düşünür.

Otomobil sahipleri genellikle branda kumaşının boyayı doğrudan çizdiğini düşünür.

Ancak işin aslı çok farklıdır. İşte araba örtüleri hakkındaki en yaygın efsaneler ve gerçekler:

  • Efsane: Branda kumaşı boyayı çizer.

  • Gerçek: Kaliteli örtülerin iç astarı yumuşaktır ve boyaya zarar vermez. Çiziklerin asıl nedeni, örtü takılmadan önce araç yüzeyinde kalan toz ve kir parçacıklarının, brandanın rüzgarla hareketi esnasında zımpara kağıdı etkisi yaratmasıdır.

  • Efsane: Tamamen su geçirmez branda en iyisidir.

  • Gerçek: %100 su geçirmez olan ucuz plastik brandalar adeta bir çöp poşeti gibi davranır. Yağmuru dışarıda tutar ama topraktan yükselen nemi ve yoğuşmayı içeride hapseder. Güneş açtığında bu nem ısınarak boyanın kabarmasına ve verniğin süte benzer bulanık bir renk almasına neden olur.

  • Efsane: Araba istenildiği an örtülebilir.

  • Gerçek: Kirli bir arabanın üzerine asla branda örtülmemelidir. Günlük yolculuklarda biriken mikroskobik tozlar ve fren tozları, branda örtüldüğü an boyayı çizen aşındırıcılara dönüşür.

Aracınızın şeffaf vernik katmanı oldukça hassastır.

Aracınızın şeffaf vernik katmanı oldukça hassastır.

Brandanın bir koruyucu yerine cezalandırıcıya dönüşmesine yol açan üç temel unsur bulunur:1. Zımpara Etkisi (Toz): Tozlu bir yüzeye örtü örtüp üstüne bir de rüzgar eklendiğinde, branda arabanın kenar ve köşelerine çarparak dairesel mikro çizikler (girdap izleri) oluşturur.

2. Sera Etkisi (Nem): Nefes alamayan kalitesiz örtülerin altında sıkışan su buharı, güneşin sıcağıyla birleştiğinde boyanın derinliklerine işler ve uzun vadede paslanmayı tetikler.

3. Sert Dikişler ve Ucuz Plastik: Bütçe dostu, tek katmanlı brandalar polar veya mikrofiber iç astardan yoksundur. Bu ucuz kumaşlar güneşin UV ışınları altında hızla kuruyup sertleşir, söküp takarken boyayı çizer ve aşırı sıcakta eriyerek kaputa yapışabilir.

Yüksek kaliteli, çok katmanlı ve nefes alabilen özel dikim bir branda kullanmak aslında en üst düzey korumayı sağlar.

Yüksek kaliteli, çok katmanlı ve nefes alabilen özel dikim bir branda kullanmak aslında en üst düzey korumayı sağlar.

Ancak bu avantajdan yararlanmak için şu adımlara dikkat edilmelidir:

  • Örtmeden Önce Mutlaka Yıkayın: Aracınızı iyice yıkayıp kurutmadan asla örtmeyin. Eğer araçta sadece hafif bir toz varsa, örtmeden önce hızlı detaylandırıcı sprey ve temiz bir mikrofiber bezle tozu alın.

  • Asla Islak Bırakmayın: Islak bir arabanın üzerine veya içi nemli kalmış bir brandayı kesinlikle sermeyin.

  • Sürüklemeyin, Katlayın: Brandayı araç üzerinden çekerek çıkartıp sürüklemeyin. Yanları tavana doğru yuvarlayarak ön ve arkadan merkeze doğru dikkatlice katlayın.

  • Boyayı Önceden Zırhlayın: Aracınıza kaliteli bir cila, boya koruma veya seramik kaplama yaptırmak, branda ile boya arasındaki sürtünmeyi minimuma indirir.

  • Aracınıza Özel Branda Seçin: Standart, her arabaya uyan gevşek brandalar yerine aracınızın marka ve modeline özel dikilmiş, aynaları ve tamponları tam saran ürünleri tercih edin. Bu, rüzgarın brandayı bir yelken gibi uçurup arabaya çarpmasını engeller.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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