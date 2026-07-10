Yazın Aracını Brandayla Örtenler Yandı

Brandanın bir koruyucu yerine cezalandırıcıya dönüşmesine yol açan üç temel unsur bulunur:1. Zımpara Etkisi (Toz): Tozlu bir yüzeye örtü örtüp üstüne bir de rüzgar eklendiğinde, branda arabanın kenar ve köşelerine çarparak dairesel mikro çizikler (girdap izleri) oluşturur.

2. Sera Etkisi (Nem): Nefes alamayan kalitesiz örtülerin altında sıkışan su buharı, güneşin sıcağıyla birleştiğinde boyanın derinliklerine işler ve uzun vadede paslanmayı tetikler.

3. Sert Dikişler ve Ucuz Plastik: Bütçe dostu, tek katmanlı brandalar polar veya mikrofiber iç astardan yoksundur. Bu ucuz kumaşlar güneşin UV ışınları altında hızla kuruyup sertleşir, söküp takarken boyayı çizer ve aşırı sıcakta eriyerek kaputa yapışabilir.