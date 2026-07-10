Yazın Aracını Brandayla Örtenler Yandı
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Yaz sıcağının ve kavurucu güneşin zararlı etkilerinden aracını korumak isteyen bir sürücü, hayatının şokunu yaşadı. Aracının boyasını güneş yanıklarından korumak amacıyla üstünü brandayla örten sürücü, koruyucu örtüyü kaldırdığında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı: Aşırı sıcaklık nedeniyle brandanın iç kısmındaki kalitesiz plastik kaplama erimiş ve tamamen arabanın gövdesine yapışmıştı.
Araba tutkunları arasında uzun süredir devam eden 'Araç örtüleri faydalı mı, zararlı mı?' tartışması, bu çarpıcı olayla yeniden alevlendi. Uzmanlar, yanlış branda kullanımının ve kalitesiz malzeme seçiminin kusursuz bir boyayı tamamen mahvedebileceği konusunda uyarıyor.
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Otomobil sahipleri genellikle branda kumaşının boyayı doğrudan çizdiğini düşünür.
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Aracınızın şeffaf vernik katmanı oldukça hassastır.
Yüksek kaliteli, çok katmanlı ve nefes alabilen özel dikim bir branda kullanmak aslında en üst düzey korumayı sağlar.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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