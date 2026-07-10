Psikologlar Çocuklarının Anılarını Saklayan Ebeveynlerin Ortak Özelliğini Açıkladı
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İlk adım ayakkabısı, duvara asılmış rengarenk bir okul öncesi resmi, kırık bir oyuncak araba ya da çocuksu bir el yazısıyla kaleme alınmış sevgi dolu bir mektup… Birçok evde, yıllar önce işlevini yitirmiş olmasına rağmen özenle saklanan bu küçük nesnelerin ardında aslında çok derin bir psikolojik süreç yatıyor. Psikoloji uzmanları, ebeveynlerin çocukluk dönemine ait eşyaları saklama eğiliminin, sadece basit bir alışkanlık değil; aile tarihini koruma ve nesiller arası bağ kurma arayışı olduğunu belirtiyor.
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Uzmanlara göre, çocukluk anılarını fiziksel olarak korumak, duygusal hafızayı ve bir daha asla geri gelmeyecek özel bir yaşam evresini canlı tutma ihtiyacından kaynaklanıyor.
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Bu hatıralar zaman geçtikçe sadece ebeveynler için değil, büyüyüp yetişkin olan çocuklar için de eşsiz birer kaynağa dönüşüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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