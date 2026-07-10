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Psikologlar Çocuklarının Anılarını Saklayan Ebeveynlerin Ortak Özelliğini Açıkladı

Psikologlar Çocuklarının Anılarını Saklayan Ebeveynlerin Ortak Özelliğini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 12:52
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İlk adım ayakkabısı, duvara asılmış rengarenk bir okul öncesi resmi, kırık bir oyuncak araba ya da çocuksu bir el yazısıyla kaleme alınmış sevgi dolu bir mektup… Birçok evde, yıllar önce işlevini yitirmiş olmasına rağmen özenle saklanan bu küçük nesnelerin ardında aslında çok derin bir psikolojik süreç yatıyor. Psikoloji uzmanları, ebeveynlerin çocukluk dönemine ait eşyaları saklama eğiliminin, sadece basit bir alışkanlık değil; aile tarihini koruma ve nesiller arası bağ kurma arayışı olduğunu belirtiyor.

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Uzmanlara göre, çocukluk anılarını fiziksel olarak korumak, duygusal hafızayı ve bir daha asla geri gelmeyecek özel bir yaşam evresini canlı tutma ihtiyacından kaynaklanıyor.

Uzmanlara göre, çocukluk anılarını fiziksel olarak korumak, duygusal hafızayı ve bir daha asla geri gelmeyecek özel bir yaşam evresini canlı tutma ihtiyacından kaynaklanıyor.

Bahçede çekilen bir fotoğraf ya da okulda yapılan alelade bir el işi, ebeveynlerin zihninde tekrarlanamaz anların sembolü haline geliyor. Psikolojik açıdan bu somut hatıralar, adeta küçük birer 'zaman kapsülü' gibi işlev görüyor:

  • Aile Anlatısı Oluşturma: Ebeveynler bu eşyaları koruyarak, ailenin kendi kimliğini ve hikayelerini canlı tutmasını sağlıyor.

  • Geçmişe Köprü: Maddi değerinden bağımsız olarak bu nesneler, çocukların büyüme sürecini, birlikte geçirilen zamanı ve o yılların saf duygularını saklıyor.

Neden Atmak Bu Kadar Zor? 

Dışarıdan bakan biri için eski bir resmi ya da oyuncağı çöpe atmak son derece önemsiz görünebilir. Ancak bir anne veya baba için o nesneyi atmak, aile tarihlerinin canlı bir parçasını geride bırakmak anlamına gelir. Duygusal ağırlığın parasal değerden çok daha ağır basması, vedalaşmayı zorlaştıran en büyük etkendir.

Bu hatıralar zaman geçtikçe sadece ebeveynler için değil, büyüyüp yetişkin olan çocuklar için de eşsiz birer kaynağa dönüşüyor.

Bu hatıralar zaman geçtikçe sadece ebeveynler için değil, büyüyüp yetişkin olan çocuklar için de eşsiz birer kaynağa dönüşüyor.

Çocuklar bu nesneler sayesinde kendi geçmişlerine ait detayları öğrenirken, aynı zamanda küçükken ebeveynlerinin gözünde nasıl bir yere sahip olduklarını ve ne kadar değer gördüklerini de somut bir şekilde hissedebiliyorlar.

Anıları saklamak psikolojik açıdan son derece olumlu ve sağlıklı bir uygulama olsa da uzmanlar önemli bir uyarıda bulunuyor: Aşırı birikim. Her şeyi saklama dürtüsü zamanla evde fiziksel bir rahatsızlık yaratabilir ve yaşam alanlarını daraltabilir.

Uzmanların bu noktadaki pratik önerisi ise 'seçici olmak'. Tüm evi eski eşyalarla doldurmak yerine; en anlamlı, en çok duygu uyandıran birkaç özel parçayı seçerek şık anı kutuları, albümler ya da özel bölmeler oluşturmak, hem zihinsel hem de ev içi düzeni korumanın en sağlıklı yolu olarak öne çıkıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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