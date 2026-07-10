Psikologlar Çocuklarının Anılarını Saklayan Ebeveynlerin Ortak Özelliğini Açıkladı

Çocuklar bu nesneler sayesinde kendi geçmişlerine ait detayları öğrenirken, aynı zamanda küçükken ebeveynlerinin gözünde nasıl bir yere sahip olduklarını ve ne kadar değer gördüklerini de somut bir şekilde hissedebiliyorlar.

Anıları saklamak psikolojik açıdan son derece olumlu ve sağlıklı bir uygulama olsa da uzmanlar önemli bir uyarıda bulunuyor: Aşırı birikim. Her şeyi saklama dürtüsü zamanla evde fiziksel bir rahatsızlık yaratabilir ve yaşam alanlarını daraltabilir.

Uzmanların bu noktadaki pratik önerisi ise 'seçici olmak'. Tüm evi eski eşyalarla doldurmak yerine; en anlamlı, en çok duygu uyandıran birkaç özel parçayı seçerek şık anı kutuları, albümler ya da özel bölmeler oluşturmak, hem zihinsel hem de ev içi düzeni korumanın en sağlıklı yolu olarak öne çıkıyor.