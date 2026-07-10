Deliksiz Bir Uyku İçin Yatak Odasına Beyaz Mum Koyun Çağrısı Yapıldı
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Günümüzün yoğun temposunda kaliteli bir uyku ve zihinsel dinginlik arayışı artarken, iç mekan tasarımlarında kadim felsefelere olan ilgi de büyüyor. Çin kökenli yerleşim sanatı Feng Shui, yatak odalarında sadece dekoratif bir obje olarak görülen beyaz mumların aslında yaşam kalitesini artırabilecek güçlü birer enerji dengeleyici olduğunu ortaya koyuyor.
Yüzyıllardır arınma, huzur ve ruhsal denge ile ilişkilendirilen beyaz mumlar, Feng Shui felsefesine göre ev içinde uyumu teşvik etmenin, gerginliği azaltmanın ve pozitif enerjiyi çekmenin en basit yollarından biri olarak kabul ediliyor.
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Feng Shui uzmanlarına göre beyaz renk; berraklığı, sakinliği ve yenilenmeyi simgeliyor.
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Feng Shui prensiplerine göre, objelerin rengi kadar yerleştirildikleri konum da büyük önem taşıyor.
Bu kadim felsefeyi hayatına entegre etmek isteyenler için uzmanlar şu pratik adımları öneriyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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