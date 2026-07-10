Deliksiz Bir Uyku İçin Yatak Odasına Beyaz Mum Koyun Çağrısı Yapıldı

Günümüzün yoğun temposunda kaliteli bir uyku ve zihinsel dinginlik arayışı artarken, iç mekan tasarımlarında kadim felsefelere olan ilgi de büyüyor. Çin kökenli yerleşim sanatı Feng Shui, yatak odalarında sadece dekoratif bir obje olarak görülen beyaz mumların aslında yaşam kalitesini artırabilecek güçlü birer enerji dengeleyici olduğunu ortaya koyuyor.

Yüzyıllardır arınma, huzur ve ruhsal denge ile ilişkilendirilen beyaz mumlar, Feng Shui felsefesine göre ev içinde uyumu teşvik etmenin, gerginliği azaltmanın ve pozitif enerjiyi çekmenin en basit yollarından biri olarak kabul ediliyor.

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