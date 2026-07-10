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Deliksiz Bir Uyku İçin Yatak Odasına Beyaz Mum Koyun Çağrısı Yapıldı

Deliksiz Bir Uyku İçin Yatak Odasına Beyaz Mum Koyun Çağrısı Yapıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 10:59
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Günümüzün yoğun temposunda kaliteli bir uyku ve zihinsel dinginlik arayışı artarken, iç mekan tasarımlarında kadim felsefelere olan ilgi de büyüyor. Çin kökenli yerleşim sanatı Feng Shui, yatak odalarında sadece dekoratif bir obje olarak görülen beyaz mumların aslında yaşam kalitesini artırabilecek güçlü birer enerji dengeleyici olduğunu ortaya koyuyor.

Yüzyıllardır arınma, huzur ve ruhsal denge ile ilişkilendirilen beyaz mumlar, Feng Shui felsefesine göre ev içinde uyumu teşvik etmenin, gerginliği azaltmanın ve pozitif enerjiyi çekmenin en basit yollarından biri olarak kabul ediliyor.

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Feng Shui uzmanlarına göre beyaz renk; berraklığı, sakinliği ve yenilenmeyi simgeliyor.

Feng Shui uzmanlarına göre beyaz renk; berraklığı, sakinliği ve yenilenmeyi simgeliyor.

Günün sonunda, yatmadan önce birkaç dakika boyunca beyaz bir mum yakmak, zihne 'günün bittiği ve dinlenme vaktinin geldiği' sinyalini veriyor. Mumun yaydığı yumuşak ışık, yatak odasını sadece bir uyuma alanı olmaktan çıkarıp, duygusal ve fiziksel bir iyileşme merkezine dönüştürüyor.

Feng Shui uzmanları ve emniyet yetkilileri, bu ritüelin sadece uyanıkken ve gözetim altındayken uygulanması gerektiğinin altını çiziyor. Olası ev kazalarını ve yangın riskini önlemek için uykuya dalmadan önce mumu mutlaka söndürmek gerekiyor.

Feng Shui prensiplerine göre, objelerin rengi kadar yerleştirildikleri konum da büyük önem taşıyor.

Feng Shui prensiplerine göre, objelerin rengi kadar yerleştirildikleri konum da büyük önem taşıyor.

Beyaz bir mumdan maksimum enerji verimi almak için dikkat edilmesi gerekenler şunlar:

  • En İdeal Nokta: Yatağın hemen yanındaki komodin veya şifonyerin üzeri.

  • Asla Konulmaması Gereken Yerler: Rafların, dolap içlerinin veya çıkıntıların altı (hem enerji akışını engeller hem de yangın riski oluşturur).

  • Çevre Düzeni: Mumun konulacağı alanın derli toplu, temiz ve organize olması, pozitif enerji akışının (Chi) odada rahatça dolaşmasını sağlıyor.

Bu kadim felsefeyi hayatına entegre etmek isteyenler için uzmanlar şu pratik adımları öneriyor:

Bu kadim felsefeyi hayatına entegre etmek isteyenler için uzmanlar şu pratik adımları öneriyor:

  • Doğru Mum Seçimi: Zihni ve solunumu yormamak için çok yoğun, ağır kokusu olmayan sade beyaz bir mum tercih edin.

  • Zemin Güvenliği: Mumu mutlaka cam, seramik gibi ısıya dayanıklı koruyucu bir mumluk taban üzerine yerleştirin. Yanıcı maddelerden uzak tutun.

  • Zamanlama: Sakinleşmek, günü değerlendirmek veya meditasyon yapmak istediğinizde mumu sadece birkaç dakikalığına yakın.

  • Süreklilik ve Düzen: Mumun bulunduğu alanı temiz tutarak felsefenin getirdiği 'arındırma' etkisini fiziksel ortamda da destekleyin.

Görünüşte basit bir dekorasyon hamlesi gibi duran beyaz mum ritüeli, doğru uygulandığında yatak odalarını kaostan uzak, dengeli ve huzurlu bir sığınağa dönüştürmenin en etkili anahtarlarından biri olarak öne çıkıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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