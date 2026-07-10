article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Geleneksel Sulamaya Son: Sadece Gece Nemiyle Büyüyen Ağaçlar

Geleneksel Sulamaya Son: Sadece Gece Nemiyle Büyüyen Ağaçlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 10:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Küresel ısınma ve çölleşme gezegenin geleceğini tehdit ederken, Hollandalı bir girişimcinin doğayı taklit ederek geliştirdiği yenilikçi teknoloji, kurak topraklar için umut ışığı oldu. Eski bir lale ve zambak soğan üreticisi olan Pieter Hoff’un icat ettiği 'Groasis Waterboxx' adlı akıllı kutu, geleneksel yöntemlerin havlu attığı en zorlu çöl şartlarında bile fidanların %90’a varan oranlarda hayatta kalmasını sağlıyor.

Geleneksel damla sulama yöntemleri her bir ağaç için günde 15 ila 50 litre suya ihtiyaç duyarken ve sürekli elektrik ile boru hatlarına bağımlıyken, Waterboxx herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan, geleneksel yöntemlere göre %90 daha az su harcayarak çalışıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Waterboxx, aslında ortasında fidanın büyümesi için bir kanal bulunan, iki kapaklı ve polipropilenden üretilmiş özel bir kovadan ibaret.

Waterboxx, aslında ortasında fidanın büyümesi için bir kanal bulunan, iki kapaklı ve polipropilenden üretilmiş özel bir kovadan ibaret.

Sistemin çalışma prensibi, 'sorunun üzerine daha fazla su dökmek yerine, doğanın her damlayı tasarruf etme yeteneğini taklit etme' felsefesine dayanıyor:

  • Üst Kapak: Yağmur suyunu ve çöllerde geceleri oluşan sabah yoğuşmasını (çiğ) toplayarak iç rezervuara aktarıyor.

  • Alt Kapak: Topraktaki suyun buharlaşmasını önlüyor, fidanı rüzgardan, kavurucu güneşten ve yabani otlardan koruyor.

  • Akıllı Fitil: Rezuarda toplanan nemi, günde yalnızca birkaç on mililitre olacak şekilde, damla damla doğrudan köke iletiyor.

Yüzey Sulamasının Tam Tersi: Üstten bolca sulanan fidanların kökleri tembelleşerek yüzeyde kalırken, Waterboxx’ın fidanın köküne verdiği çok az ama düzenli nem, bitkiyi hayatta kalmak için ana kökünü toprağın metrelerce altına göndermeye zorluyor.

Uluslararası gıda kuruluşu Food Tank verilerine ve Fas’taki Muhammed I Üniversitesi’nin Sahra Çölü sınırında yaptığı 3 yıllık testlere göre; doğrudan toprağa ekilen fidanların yalnızca %10'u hayatta kalabilirken, Waterboxx ile ekilen fidanlarda bu oran %88 ila %90 arasında gerçekleşti.

Uluslararası gıda kuruluşu Food Tank verilerine ve Fas’taki Muhammed I Üniversitesi’nin Sahra Çölü sınırında yaptığı 3 yıllık testlere göre; doğrudan toprağa ekilen fidanların yalnızca %10'u hayatta kalabilirken, Waterboxx ile ekilen fidanlarda bu oran %88 ila %90 arasında gerçekleşti.

Bu çarpıcı başarı, buluşa ünlü Popular Science dergisi tarafından 'Yılın İnovasyonu' ödülünü kazandırdı.

Yaklaşık bir yıl içinde kökleri yer altındaki kalıcı su katmanlarına (2 ila 4 metre derinliğe) ulaşan ağaçlar, artık insan yardımına ihtiyaç duymadan kendi kendine yetebilir hale geliyor. Bu aşamadan sonra bitkiye zarar vermeden sökülen kutu, başka bir fidanın dikimi için yeni bir bölgeye taşınıyor. Yaklaşık 10 yıl ömrü olan bir kutu, onlarca ağacın yetişmesini sağlıyor.

Fas, İspanya, Meksika, Pakistan, Dubai, Ürdün ve Kaliforniya gibi dünyanın en kurak ve zorlu bölgelerinde başarıyla uygulanan teknoloji, sadece çölleşmeyle değil, açlıkla mücadele için de evrildi.

Fas, İspanya, Meksika, Pakistan, Dubai, Ürdün ve Kaliforniya gibi dünyanın en kurak ve zorlu bölgelerinde başarıyla uygulanan teknoloji, sadece çölleşmeyle değil, açlıkla mücadele için de evrildi.

Şirket, ürünün geri dönüştürülmüş kağıttan yapılan ve toprakta çözünen 'Growboxx' (Bitki Kozası) versiyonunu da geliştirdi. Bu yeni modelde, merkezdeki ağacın etrafında sebze ve gıda bitkileri yetiştirilerek kurak bölge çiftçilerine ilk yıldan itibaren gıda ve gelir güvencesi sağlanması hedefleniyor.

Fikir babası Pieter Hoff, 2021 yılında 67 yaşında vefat etmiş olsa da kurduğu yeşil vizyon, şirketi devralan oğlu Wout Hoff tarafından dünya genelinde sürdürülüyor.

Fikir babası Pieter Hoff, 2021 yılında 67 yaşında vefat etmiş olsa da kurduğu yeşil vizyon, şirketi devralan oğlu Wout Hoff tarafından dünya genelinde sürdürülüyor.

Waterboxx, su kıtlığına karşı en etkili çözümün 'daha fazla su harcamak değil, var olanı akıllıca yönetmek' olduğunu tüm dünyaya kanıtlamaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın