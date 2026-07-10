Geleneksel Sulamaya Son: Sadece Gece Nemiyle Büyüyen Ağaçlar
Küresel ısınma ve çölleşme gezegenin geleceğini tehdit ederken, Hollandalı bir girişimcinin doğayı taklit ederek geliştirdiği yenilikçi teknoloji, kurak topraklar için umut ışığı oldu. Eski bir lale ve zambak soğan üreticisi olan Pieter Hoff’un icat ettiği 'Groasis Waterboxx' adlı akıllı kutu, geleneksel yöntemlerin havlu attığı en zorlu çöl şartlarında bile fidanların %90’a varan oranlarda hayatta kalmasını sağlıyor.
Geleneksel damla sulama yöntemleri her bir ağaç için günde 15 ila 50 litre suya ihtiyaç duyarken ve sürekli elektrik ile boru hatlarına bağımlıyken, Waterboxx herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan, geleneksel yöntemlere göre %90 daha az su harcayarak çalışıyor.
Waterboxx, aslında ortasında fidanın büyümesi için bir kanal bulunan, iki kapaklı ve polipropilenden üretilmiş özel bir kovadan ibaret.
Uluslararası gıda kuruluşu Food Tank verilerine ve Fas’taki Muhammed I Üniversitesi’nin Sahra Çölü sınırında yaptığı 3 yıllık testlere göre; doğrudan toprağa ekilen fidanların yalnızca %10'u hayatta kalabilirken, Waterboxx ile ekilen fidanlarda bu oran %88 ila %90 arasında gerçekleşti.
Fas, İspanya, Meksika, Pakistan, Dubai, Ürdün ve Kaliforniya gibi dünyanın en kurak ve zorlu bölgelerinde başarıyla uygulanan teknoloji, sadece çölleşmeyle değil, açlıkla mücadele için de evrildi.
Fikir babası Pieter Hoff, 2021 yılında 67 yaşında vefat etmiş olsa da kurduğu yeşil vizyon, şirketi devralan oğlu Wout Hoff tarafından dünya genelinde sürdürülüyor.
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