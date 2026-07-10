Geleneksel Sulamaya Son: Sadece Gece Nemiyle Büyüyen Ağaçlar

Küresel ısınma ve çölleşme gezegenin geleceğini tehdit ederken, Hollandalı bir girişimcinin doğayı taklit ederek geliştirdiği yenilikçi teknoloji, kurak topraklar için umut ışığı oldu. Eski bir lale ve zambak soğan üreticisi olan Pieter Hoff’un icat ettiği 'Groasis Waterboxx' adlı akıllı kutu, geleneksel yöntemlerin havlu attığı en zorlu çöl şartlarında bile fidanların %90’a varan oranlarda hayatta kalmasını sağlıyor.

Geleneksel damla sulama yöntemleri her bir ağaç için günde 15 ila 50 litre suya ihtiyaç duyarken ve sürekli elektrik ile boru hatlarına bağımlıyken, Waterboxx herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan, geleneksel yöntemlere göre %90 daha az su harcayarak çalışıyor.