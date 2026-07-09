Psikologlar Açıkladı: Sürekli Aynı Kupayı Kullananların 3 Belirgin Özelliği
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Birçoğumuz sabah uyandığımızda ya da gün içinde kahve/çay molası verirken elimizi hep aynı kupaya uzatırız. Dolapta onlarca seçenek varken dönüp dolaşıp o 'favori' kupayı seçmek, ilk bakışta sıradan ve önemsiz bir alışkanlık gibi görünebilir. Ancak psikoloji uzmanlarına göre bu durum, düşündüğümüzden çok daha derin bir anlam taşıyor: Duygusal güvenlik arayışı ve kontrol arzusu.
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Psikoloji bilimi, insanların günlük nesnelerle güçlü duygusal bağlar kurabildiğini gösteriyor.
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Kahve veya çay hazırlayıp her zaman aynı fincanda servis etmek, sıradan bir eylemi bir tür günlük ritüele dönüştürüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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