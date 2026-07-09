article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikologlar Açıkladı: Sürekli Aynı Kupayı Kullananların 3 Belirgin Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Sürekli Aynı Kupayı Kullananların 3 Belirgin Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 18:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Birçoğumuz sabah uyandığımızda ya da gün içinde kahve/çay molası verirken elimizi hep aynı kupaya uzatırız. Dolapta onlarca seçenek varken dönüp dolaşıp o 'favori' kupayı seçmek, ilk bakışta sıradan ve önemsiz bir alışkanlık gibi görünebilir. Ancak psikoloji uzmanlarına göre bu durum, düşündüğümüzden çok daha derin bir anlam taşıyor: Duygusal güvenlik arayışı ve kontrol arzusu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Psikoloji bilimi, insanların günlük nesnelerle güçlü duygusal bağlar kurabildiğini gösteriyor.

Psikoloji bilimi, insanların günlük nesnelerle güçlü duygusal bağlar kurabildiğini gösteriyor.

Basit bir seramik fincan; bir insanı, eski bir anıyı, hayatın özel bir evresini veya sadece huzurlu bir rutini temsil edebiliyor.

Uzmanlar, her gün aynı kupayı kullanmanın yarattığı 'aşinalık' hissinin altını çiziyor. Geçmiş deneyimlerle veya sevilen anılarla ilişkilendirilen tanıdık bir nesne, modern hayatın kaosunda adeta sakinlik getiren güvenli bir liman görevi görüyor.

Kahve veya çay hazırlayıp her zaman aynı fincanda servis etmek, sıradan bir eylemi bir tür günlük ritüele dönüştürüyor.

Kahve veya çay hazırlayıp her zaman aynı fincanda servis etmek, sıradan bir eylemi bir tür günlük ritüele dönüştürüyor.

Bu küçük rutin, zihne bir düzen duygusu fısıldıyor. İster güne başlarken ister yoğun bir öğleden sonra molasında olsun, favori kupayı tutmak kişinin güne daha büyük bir huzur, sabır ve dinginlikle devam etmesine yardımcı oluyor.

Tasarımı, boyutu veya tutuş konforu ne olursa olsun, bir kupanın seçilmesinin arkasında kişisel bir hikaye yatıyor. Başkaları için hiçbir anlam ifade etmeyen eski veya yıpranmış bir kupa, sahibi için yeni ve hatasız bir kupadan çok daha yüksek bir duygusal değere sahip olabiliyor.

Uzmanlar Uyarıyor:

Uzmanlar Uyarıyor:

'En sevdiğiniz kupaya sahip olmak ve onu sürekli kullanmak kesinlikle duygusal bir sorun olduğu anlamına gelmez. Aksine, hayatınıza istikrar getiren son derece sağlıklı bir alışkanlıktır.'Olumlu Yönü: Alışılmış rutinler günü yapılandırmaya ve kontrol duygusu yaratmaya yardımcı olur. Küçük de olsa her gün aynı kupayı seçmek, yoğun bir gün içinde zihinsel bir nefes alma alanı yaratır.

  • Ne Zaman Dikkat Edilmeli? 

Eğer kişi o belirli kupayı bulamadığında veya kullanamadığında aşırı bir rahatsızlık, öfke ya da kaygı hissediyorsa, bu durum arka planda çözülmemiş derin bir güvensizlik duygusunun veya bir yardım çağrısının işareti olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın