Psikologlar Açıkladı: Sürekli Aynı Kupayı Kullananların 3 Belirgin Özelliği

Basit bir seramik fincan; bir insanı, eski bir anıyı, hayatın özel bir evresini veya sadece huzurlu bir rutini temsil edebiliyor.

Uzmanlar, her gün aynı kupayı kullanmanın yarattığı 'aşinalık' hissinin altını çiziyor. Geçmiş deneyimlerle veya sevilen anılarla ilişkilendirilen tanıdık bir nesne, modern hayatın kaosunda adeta sakinlik getiren güvenli bir liman görevi görüyor.