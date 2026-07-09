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İspanya - Belçika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? (Şifresiz Canlı Yayın)

İspanya - Belçika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? (Şifresiz Canlı Yayın)

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 12:29
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor! Turnuvanın en erken şampiyonluk adaylarından ikisi, çeyrek final turunun dev maçında yarı finale yükselebilmek için kozlarını paylaşıyor. Grup aşamalarından bu yana büyük bir performans sergileyen İspanya ile gol yollarında açılan Belçika'nın bu kritik mücadelesine dair tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Peki, İspanya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

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İspanya - Belçika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

İspanya - Belçika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalindeki bu dev randevu, 10 Temmuz Cuma günü oynanacak. ABD'nin Los Angeles Stadı'nda gerçekleştirilecek olan bu nefes kesen mücadele, Türkiye saati ile TSİ 22.00'de başlayacak.

İspanya - Belçika Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak, Şifresiz mi?

İspanya - Belçika Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak, Şifresiz mi?

Dünya Kupası'nın bu erken final niteliğindeki çeyrek final karşılaşması, Türkiye'deki futbolseverler için ekran başına gelmeye hazır. İspanya - Belçika maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı televizyonları başından ya da TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden ücretsiz olarak takip edebilirsiniz.

İspanya - Belçika Maçının Hakemi Kim?

İspanya - Belçika Maçının Hakemi Kim?

Milli takımlar düzeyindeki bu kritik müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan deneyimli hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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