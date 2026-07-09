İspanya - Belçika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? (Şifresiz Canlı Yayın)
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor! Turnuvanın en erken şampiyonluk adaylarından ikisi, çeyrek final turunun dev maçında yarı finale yükselebilmek için kozlarını paylaşıyor. Grup aşamalarından bu yana büyük bir performans sergileyen İspanya ile gol yollarında açılan Belçika'nın bu kritik mücadelesine dair tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Peki, İspanya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanya - Belçika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanya - Belçika Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak, Şifresiz mi?
İspanya - Belçika Maçının Hakemi Kim?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın