İspanya - Belçika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? (Şifresiz Canlı Yayın)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor! Turnuvanın en erken şampiyonluk adaylarından ikisi, çeyrek final turunun dev maçında yarı finale yükselebilmek için kozlarını paylaşıyor. Grup aşamalarından bu yana büyük bir performans sergileyen İspanya ile gol yollarında açılan Belçika'nın bu kritik mücadelesine dair tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Peki, İspanya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?