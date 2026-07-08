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Fransa - Fas Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Fransa - Fas Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 12:36
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın tarihi, saati, kanalı ve oynanacağı statla ilgili ayrıntıları araştırıyor. Fransa - Fas mücadelesine dair tüm merak edilen soruların yanıtlarını sizler için bir araya getirdik.

İşte tüm detaylar…

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Fransa - Fas Maçı Ne Zaman?

Fransa - Fas Maçı Ne Zaman?

Fransa ile Fas, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Kazanan takım yarı finale yükselerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacak.

Fransa - Fas Maçı Saat Kaçta?

Fransa - Fas Maçı Saat Kaçta?

Fransa - Fas karşılaşması, Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. Mücadele, Dünya Kupası çeyrek final programının önemli maçlarından biri olacak.

Fransa - Fas Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Fransa - Fas Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Fransa - Fas maçının Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Karşılaşma ayrıca TRT’nin dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

TRT 1 CANLI İZLEME EKRANI

Fransa - Fas Maçı Nerede Oynanıyor?

Fransa - Fas Maçı Nerede Oynanıyor?

Fransa ile Fas arasındaki çeyrek final mücadelesi, ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Boston Stadyumu (Foxborough)’nda oynanacak. Dünya Kupası organizasyonunun ev sahibi statlarından biri olan Boston Stadyumu, turnuvanın önemli eleme karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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