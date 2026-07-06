2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?
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Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler belli olmaya başladı. Erken final denebilecek maçlardan birinde İspanya, Ronaldolu Portekiz'i erken bir turda evine gönderirken, İngiltere final gibi bir maçta Meksika'yı 3-2 yenerek macerasına son verdi. Bugün ise bambaşka üç heyecan bizi bekliyor.
İşte kupada günün maçları...
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Kupada günün programı ilginç bir maçla başlayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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