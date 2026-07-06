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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.07.2026 - 00:20
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Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler belli olmaya başladı. Erken final denebilecek maçlardan birinde İspanya, Ronaldolu Portekiz'i erken bir turda evine gönderirken, İngiltere final gibi bir maçta Meksika'yı 3-2 yenerek macerasına son verdi. Bugün ise bambaşka üç heyecan bizi bekliyor. 

İşte kupada günün maçları...

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Kupada günün programı ilginç bir maçla başlayacak.

Kupada günün programı ilginç bir maçla başlayacak.

Gece 03.00'te Belçika ev sahiplerinden ABD'ye konuk olacak. Ortalama bir önemde olan maç FIFA'nın kararıyla tüm dünyanın gözünü çevirdiği maça döndü. 

FIFA, Balogun'un Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kart cezasını erteleyerek Belçika maçına çıkmasına onay verdi. Tüm dünyada tepkiyle karşılanan olaya UEFA bile dahil oldu ancak Trump'ın ricasını kıramayan Infantino geri adım atmadı. 

Yarın 19.00'da ise Mo Salah ve Messi karşı karşıya geliyor. Arjantin'in üst turları hedeflediği turnuvada Mısır adım adım ilerleyerek başarısını kutluyor. Daha önce hiç üst tura çıkamayan Mısır, bugün çeyrek finalin eşiğinde. 

Günün son maçında ise 23.00'te İsviçre ve Kolombiya karşı karşıya geliyor. Kolombiya son maç hariç oyunu ile hayli fazla taraftar buldu kupada. İsviçre ise zaman zaman sıkıcı maçlara konu olsa da bu eşleşmenin iki denk güç arasında olduğu yorumları yapılıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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