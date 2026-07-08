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30 Yaşına Gelmeden Vazgeçmeniz Gereken 6 Alışkanlık

30 Yaşına Gelmeden Vazgeçmeniz Gereken 6 Alışkanlık

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 00:17
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Genç yaşlarda bazı davranışlar 'deneyimsizlik' olarak hoş görülür; ancak otuzlu yaşlardan itibaren bu alışkanlıklar hem profesyonel hem sosyal yaşamda ağır bedeller ödetmeye başlar. Araştırmalara göre, iş hayatında kariyer gelişimini yavaşlatan nedenlerin önemli bir payı teknik beceri eksikliğiyle değil, sosyal iletişim hataları ve görgü ihlalleriyle açıklanmaktadır. Bu liste, 30 yaşa gelmeden çıkarmanız gereken alışkanlıkları bir araya getiriyor. 

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Toplantılarda telefona bakmayı bırakmak neden bu kadar önemlidir?

Toplantılarda telefona bakmayı bırakmak neden bu kadar önemlidir?

Bir toplantıda, yemekte ya da önemli bir konuşmada telefona bakmak, sizi 'hazır değilim' ve 'sizi umursamıyorum' mesajı veren bir kişi olarak konumlandırır. 2020'de yapılan bir çalışmada bu alışkanlığın karşıdaki kişide kalıcı bir 'değersizlik' algısı yarattığını, özellikle iş toplantılarında bu izlenimin çok hızlı oluştuğunu ortaya koymaktadır. 30 yaşından itibaren her toplantıya telefonunuzu sessiz modda, yüzü aşağı döndürülmüş olarak masaya koyma ya da hiç çıkarmama alışkanlığı kazanmak kariyerinizin en değerli yatırımlarından biridir.

"Ben ödeyemiyorum" demek yerine ne yapabilirsiniz?

"Ben ödeyemiyorum" demek yerine ne yapabilirsiniz?

Arkadaş yemeklerinde ya da grup aktivitelerinde maddi durumunuzu öne sürerek hep başkalarının ödemesini beklemek, sosyal ilişkileri yavaş yavaş aşındırır. Gerçek anlamda bütçe sıkıntısı varsa bunu önceden dürüstçe paylaşmak ve uygun seçenekler öneride bulunmak çok daha sağlıklı bir tutum sergilemek anlamına gelir. 'Sırası gelince ben de öderim' gibi sürekli ertelenen taahhütler, güven kaybına yol açar.

Eleştiriden kaçınmak yerine yapıcı dil geliştirmek nasıl mümkündür?

Eleştiriden kaçınmak yerine yapıcı dil geliştirmek nasıl mümkündür?

Birinin tutumunu ya da çalışmasını eleştirirken 'bu çok kötü' yerine 'şu kısım daha güçlü olabilirdi' demek yalnızca nazik bir dil seçimi değil, profesyonel olgunluğun göstergesidir. Organizasyonel psikoloji araştırmaları, yapıcı geri bildirim verilen bireylerin performansının belirgin biçimde arttığını, yıkıcı eleştiri alan bireylerin ise motivasyonlarını önemli ölçüde kaybettiğini ortaya koymaktadır. Bu beceri, 30 yaşından itibaren liderlik niteliğinin temel taşlarından biri haline gelir.

'Teşekkür ederim' demek minneti, 'özür dilerim' demek olgunluğu, 'hayır' demek ise öz saygıyı temsil eder. 2023'teki bir araştırmaya göre bu üç ifadeyi dengeli ve içten kullanan bireylerin hem iş hem sosyal hayatta daha güçlü bağlar kurduğu gözlemlenmiştir. Bu alışkanlıkları 30 yaşından önce kazanmak, olgun bir sosyal kimliğin inşasında belirleyici rol oynar.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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