30 Yaşına Gelmeden Vazgeçmeniz Gereken 6 Alışkanlık
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Genç yaşlarda bazı davranışlar 'deneyimsizlik' olarak hoş görülür; ancak otuzlu yaşlardan itibaren bu alışkanlıklar hem profesyonel hem sosyal yaşamda ağır bedeller ödetmeye başlar. Araştırmalara göre, iş hayatında kariyer gelişimini yavaşlatan nedenlerin önemli bir payı teknik beceri eksikliğiyle değil, sosyal iletişim hataları ve görgü ihlalleriyle açıklanmaktadır. Bu liste, 30 yaşa gelmeden çıkarmanız gereken alışkanlıkları bir araya getiriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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