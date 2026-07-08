30 Yaşına Gelmeden Vazgeçmeniz Gereken 6 Alışkanlık

Bir toplantıda, yemekte ya da önemli bir konuşmada telefona bakmak, sizi 'hazır değilim' ve 'sizi umursamıyorum' mesajı veren bir kişi olarak konumlandırır. 2020'de yapılan bir çalışmada bu alışkanlığın karşıdaki kişide kalıcı bir 'değersizlik' algısı yarattığını, özellikle iş toplantılarında bu izlenimin çok hızlı oluştuğunu ortaya koymaktadır. 30 yaşından itibaren her toplantıya telefonunuzu sessiz modda, yüzü aşağı döndürülmüş olarak masaya koyma ya da hiç çıkarmama alışkanlığı kazanmak kariyerinizin en değerli yatırımlarından biridir.