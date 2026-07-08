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Rüzgar ve Güneş Enerjisini Depolayıp Elektrik Üretecekler

Rüzgar ve Güneş Enerjisini Depolayıp Elektrik Üretecekler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 21:46
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Yenilenebilir enerjinin en büyük çıkmazı olan 'kesintili üretim' sorunu, yarım asırlık bir teknolojinin küllerinden doğmasıyla çözülüyor. İngiltere’de inşa edilen dünyanın ilk ticari ölçekli sıvı hava enerji depolama tesisi, önümüzdeki aylarda faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

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Dünyanın fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçiş süreci hızla devam ederken, güneşin parlamadığı ve rüzgarın esmediği zamanlarda elektriği güvenli bir şekilde saklama ihtiyacı kritik bir boyuta ulaştı.

Dünyanın fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçiş süreci hızla devam ederken, güneşin parlamadığı ve rüzgarın esmediği zamanlarda elektriği güvenli bir şekilde saklama ihtiyacı kritik bir boyuta ulaştı.

Günümüzde şebeke ölçekli lityum piller ve pompalanmış hidroelektrik santralleri bu alanda liderliği elinde tutsa da, İngiltere’den yükselen yeni bir teknoloji tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor: Sıvı Hava Enerji Depolama (LAES).

Temelleri ilk olarak 1977 yılında atılan ancak on yıllardır göz ardı edilen bu teknoloji, Highview Power firmasının yatırımıyla İngiltere’nin Manchester kenti yakınlarındaki Carrington köyünde gerçeğe dönüşüyor. Dünyanın ilk ticari ölçekli sıvı hava tesisi olacak Carrington projesi, yeşil enerjinin geleceğini şekillendirecek.

Sıvı hava depolama sistemi üç temel aşamadan oluşuyor.

Sıvı hava depolama sistemi üç temel aşamadan oluşuyor.

  • Sıkıştırma ve Soğutma: Yenilenebilir enerji (rüzgar ve güneş) üretiminin fazla olduğu zamanlarda, şebekeden alınan elektrikle atmosferdeki hava çekilip temizleniyor. Hava yüksek basınç altında sıkıştırılıyor ve özel ısı eşanjörleri vasıtasıyla sıvı hale gelene kadar dondurularak dev tanklarda saklanıyor.

  • Isı Geri Kazanımı: Sıkıştırma sırasında açığa çıkan sıcaklık, sistemde hapsediliyor. MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) araştırmacısı Shaylin Cetegen'in belirttiğine göre, bu termal geri kazanım döngüleri sayesinde sistemin verimliliği %50'den %70'e yaklaşıyor.

  • Elektrik Üretimi: Şebekede enerji talebi arttığında, tanklardaki sıvı hava pompalanarak tekrar gaz haline getiriliyor. Genleşen hava, dev türbinleri döndürerek yeniden elektrik üretiyor ve ardından güvenli bir şekilde atmosfere geri salınıyor.

Highview Power CEO'su Richard Butland, Carrington tesisinin iki aşamalı olarak hayata geçirileceğini açıkladı.

Highview Power CEO'su Richard Butland, Carrington tesisinin iki aşamalı olarak hayata geçirileceğini açıkladı.

Planlamaya göre, Ağustos 2026'da ilk olarak sistemin türbini devreye alınacak. Bu türbin doğrudan elektrik üretmek yerine, şebeke operatörlerinin dalgalanmaları dengelemek için doğalgaz santrallerini kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırarak milyarlarca liralık maliyetlerin önüne geçecek.

2027 yılında ise sıvı hava depolama sisteminin tamamen faaliyete geçmesi bekleniyor. Toplamda 300 megawatt-saat (MWh) elektrik depolama kapasitesine sahip olacak tesis, tek başına 480.000 evin kısa süreli elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte.

MIT tarafından yapılan güncel araştırmalar, sıvı hava teknolojisinin ekonomik olarak diğer yöntemlere kıyasla çok daha avantajlı olduğunu ortaya koyuyor.

MIT tarafından yapılan güncel araştırmalar, sıvı hava teknolojisinin ekonomik olarak diğer yöntemlere kıyasla çok daha avantajlı olduğunu ortaya koyuyor.

'Depolamanın seviyelendirilmiş maliyeti' kriterine göre;

  • Sıvı Hava: Megawatt-saat başına 45 Dolar

  • Pompalanmış Hidroelektrik: Megawatt-saat başına 120 Dolar

  • Lityum-İyon Piller: Megawatt-saat başına 175 Dolar

Maliyetinin düşüklüğünün yanı sıra, lityum piller gibi 10 yılda bir değiştirilme ihtiyacının olmaması ve hidroelektrik santralleri gibi coğrafi bir su kaynağına bağımlı olmaması, sıvı havayı geleceğin en esnek enerji depolama çözümü haline getiriyor. Üstelik sistemin kapasitesini artırmak için sadece ucuz depolama tankları eklemek yeterli oluyor.

Her ne kadar ABD'de yapılan bazı simülasyonlar, şebekelerdeki yenilenebilir enerji oranı henüz yeterli dalgalanmayı yaratmadığı için bu tesislerin ilk yıllarda kâr etmesinin zor olduğunu gösterse de İngiliz hükümetinin yatırımcılara taban getiri garantisi veren "üst sınır ve alt sınır" (cap and floor) politikası projelerin önünü açtı.

Her ne kadar ABD'de yapılan bazı simülasyonlar, şebekelerdeki yenilenebilir enerji oranı henüz yeterli dalgalanmayı yaratmadığı için bu tesislerin ilk yıllarda kâr etmesinin zor olduğunu gösterse de İngiliz hükümetinin yatırımcılara taban getiri garantisi veren "üst sınır ve alt sınır" (cap and floor) politikası projelerin önünü açtı.

Highview Power, Carrington'ın ardından gözünü daha büyük projelere dikmiş durumda. Şirket, İskoçya (Hunterston) ve Lincolnshire'da (Killingholme) yeni tesisler planlıyor. İskoçya'daki tesis, Carrington'ın neredeyse 10 katı büyüklüğünde, yani 2.5 Gigawatt-saat (GWh) kapasiteli olacak. Şirketin küresel vizyonunda İngiltere'nin yanı sıra Japonya ve Avustralya pazarında da dev tesisler açmak yer alıyor.

Yeşil dönüşümle birlikte tüm dünyanın elektrik şebekeleri sıfırdan inşa edilirken, insanlığın soluduğu hava, geleceğin en temiz ve en ucuz devasa bataryası olmaya aday görünüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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