Rüzgar ve Güneş Enerjisini Depolayıp Elektrik Üretecekler
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Dünyanın fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçiş süreci hızla devam ederken, güneşin parlamadığı ve rüzgarın esmediği zamanlarda elektriği güvenli bir şekilde saklama ihtiyacı kritik bir boyuta ulaştı.
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Sıvı hava depolama sistemi üç temel aşamadan oluşuyor.
Highview Power CEO'su Richard Butland, Carrington tesisinin iki aşamalı olarak hayata geçirileceğini açıkladı.
MIT tarafından yapılan güncel araştırmalar, sıvı hava teknolojisinin ekonomik olarak diğer yöntemlere kıyasla çok daha avantajlı olduğunu ortaya koyuyor.
Her ne kadar ABD'de yapılan bazı simülasyonlar, şebekelerdeki yenilenebilir enerji oranı henüz yeterli dalgalanmayı yaratmadığı için bu tesislerin ilk yıllarda kâr etmesinin zor olduğunu gösterse de İngiliz hükümetinin yatırımcılara taban getiri garantisi veren "üst sınır ve alt sınır" (cap and floor) politikası projelerin önünü açtı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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