Toprağa Gömdükleri Kapsülü 250 Yıl Açmayacaklar: İçinde iPhone 17 de Var
Amerika Birleşik Devletleri, bağımsızlığının 250. yıl dönümünü sıra dışı ve tarihi bir projeyle taçlandırdı. Philadelphia'daki Independence National Historical Park'ta (Bağımsızlık Tarihi Milli Parkı) düzenlenen törenle, özel olarak tasarlanmış devasa bir zaman kapsülü yerin altına gömüldü. Bu kapsül, tam 250 yıl boyunca karanlıkta kalacak ve ABD'nin 500. kuruluş yıl dönümü olan 4 Temmuz 2276 yılında gelecek nesiller tarafından açılacak.
America250 organizasyonu, NIST (Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü), Kongre Kütüphanesi ve Milli Park Servisi ortaklığıyla yürütülen bu projenin hazırlığı yıllar sürdü. Amaç; 2276 yılındaki insanlara 2026 yılındaki yaşamı, kültürü, başarıları ve zorlukları en dürüst haliyle aktarmak.
Mühendislerden sergileme amaçlı sembolik bir kap değil, yer altında iki buçuk yüzyıl boyunca bozulmadan kalabilecek bir mühendislik harikası yaratmaları istendi.
Proje organizatörleri, tek bir resmi ulusal tarih anlatısı sunmak yerine, her eyaletin kendisini nasıl temsil etmek istediğine özgürce karar vermesine izin verdi.
Kültürel öneme sahip olmak, kapsüle girmek için yeterli olmadı; her nesnenin katı koruma standartlarını karşılaması gerekiyordu.
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