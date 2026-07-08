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Toprağa Gömdükleri Kapsülü 250 Yıl Açmayacaklar: İçinde iPhone 17 de Var

Toprağa Gömdükleri Kapsülü 250 Yıl Açmayacaklar: İçinde iPhone 17 de Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 19:29
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Amerika Birleşik Devletleri, bağımsızlığının 250. yıl dönümünü sıra dışı ve tarihi bir projeyle taçlandırdı. Philadelphia'daki Independence National Historical Park'ta (Bağımsızlık Tarihi Milli Parkı) düzenlenen törenle, özel olarak tasarlanmış devasa bir zaman kapsülü yerin altına gömüldü. Bu kapsül, tam 250 yıl boyunca karanlıkta kalacak ve ABD'nin 500. kuruluş yıl dönümü olan 4 Temmuz 2276 yılında gelecek nesiller tarafından açılacak.

America250 organizasyonu, NIST (Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü), Kongre Kütüphanesi ve Milli Park Servisi ortaklığıyla yürütülen bu projenin hazırlığı yıllar sürdü. Amaç; 2276 yılındaki insanlara 2026 yılındaki yaşamı, kültürü, başarıları ve zorlukları en dürüst haliyle aktarmak.

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Mühendislerden sergileme amaçlı sembolik bir kap değil, yer altında iki buçuk yüzyıl boyunca bozulmadan kalabilecek bir mühendislik harikası yaratmaları istendi.

Mühendislerden sergileme amaçlı sembolik bir kap değil, yer altında iki buçuk yüzyıl boyunca bozulmadan kalabilecek bir mühendislik harikası yaratmaları istendi.

Uzun vadeli koruma için en büyük tehdit olan neme ve yer altı sularına karşı yakın ağırlığı 900 kilo (yaklaşık 900 pound) olan paslanmaz çelik bir silindir ve koruyucu kubbe tasarlandı.

  • Basınç Dengesi: Silindir şekli, kare kaplara göre toprak basıncını daha eşit dağıttığı için yapısal hasar riskini sıfıra indiriyor.

  • Hava ve Su Geçirmez Conta: Kapsülün kapağı ile gövdesi arasına yer altı sularının sızmasını önlemek için özel yumuşak bir metal conta sıkıştırıldı.

  • Sabit Nem ve Derinlik: İçine yerleştirilen hassas malzemeler, nem seviyeleri stabilize edildikten sonra mühürlendi. Kapsül, hava olaylarından etkilenmemesi için toprak sıcaklığının sabit kaldığı yerin yaklaşık 3 metre altına yerleştirildi.

Proje organizatörleri, tek bir resmi ulusal tarih anlatısı sunmak yerine, her eyaletin kendisini nasıl temsil etmek istediğine özgürce karar vermesine izin verdi.

Proje organizatörleri, tek bir resmi ulusal tarih anlatısı sunmak yerine, her eyaletin kendisini nasıl temsil etmek istediğine özgürce karar vermesine izin verdi.

Bu durum, ortaya son derece renkli ve sıra dışı bir koleksiyon çıkardı. ABD'nin 50 eyaletinden, başkentinden ve dış topraklarından gelen objeler arasında şunlar yer alıyor:

  • Teknoloji ve Tarih: Wright Kardeşler'in ilk uçağından tarihi bir parça ve günümüz teknolojisini temsil eden bir iPhone 17 Pro Max.

  • Doğal Kaynaklar ve Kıymetli Eserler: Maine eyaletinden nesli tükenmekte olan bir Kuzey Atlantik balinasının kemiği, Arkansas'tan tescilli bir elmas.

  • Yapay Zekanın Gelecek Tahmini: Kaliforniya eyaleti, bir yapay zekâ sohbet robotundan 2276 yılını hayal etmesini istedi. Yapay zekanın 'otoyolların ortadan kalkacağı ve kurgusal bir Pasifik Federasyonu kurulacağı' yönündeki tahmini kapsüle eklendi.

  • Nano-Aşındırma Teknolojisi: Arizona eyaleti, ABD Anayasası ve Bağımsızlık Bildirgesi'nin tam metnini nano-aşındırma yöntemiyle paslanmaz çelik bir madalyaya kazıdı.

Kültürel öneme sahip olmak, kapsüle girmek için yeterli olmadı; her nesnenin katı koruma standartlarını karşılaması gerekiyordu.

Kültürel öneme sahip olmak, kapsüle girmek için yeterli olmadı; her nesnenin katı koruma standartlarını karşılaması gerekiyordu.

Zamanla bozulma ve organik çürüme riski olan maddeler elendi. Örneğin; Maryland eyaletinin ünlü 'Old Bay' baharatı, yer altında yüzyıllar içinde bozulacağı gerekçesiyle reddedildi. Kızılderililere ait geyik derisi destekli boncuk işlemeleri ise ancak yüzyıllarca dayanabilecek sağlam bir kumaş üzerine monte edildikten sonra onay alabildi.

'Kapsülü gömmek işin sadece bir kısmı, asıl önemli olan 250 yıl sonra yerini bulabilmek' diyen Ulusal Park Servisi, kapsülün koordinatlarını ve kayıtlarını uzun vadeli miras planlama sistemine dahil etti. Toprağın üzerine ise altında ne olduğunu ve ne zaman açılması gerektiğini belirten kalıcı bir işaretleyici yerleştirildi.

Kapsülün en duygusal parçası ise inşaat ekibinin bir fotoğrafı ve 2276 yılındaki insanlara doğrudan hitaben yazılmış bir mektup. Geleceği tahmin etmeye çalışmak yerine, kapsülü yapan dönemin insanlarını dürüstçe tanıtan bu mektup açıldığında, bugün yaşayan herkes çoktan vefat etmiş olacak; ancak bu 900 kiloluk çelik silindir 2026'nın hikayesini anlatmaya devam edecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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