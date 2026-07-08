Toprağa Gömdükleri Kapsülü 250 Yıl Açmayacaklar: İçinde iPhone 17 de Var

Amerika Birleşik Devletleri, bağımsızlığının 250. yıl dönümünü sıra dışı ve tarihi bir projeyle taçlandırdı. Philadelphia'daki Independence National Historical Park'ta (Bağımsızlık Tarihi Milli Parkı) düzenlenen törenle, özel olarak tasarlanmış devasa bir zaman kapsülü yerin altına gömüldü. Bu kapsül, tam 250 yıl boyunca karanlıkta kalacak ve ABD'nin 500. kuruluş yıl dönümü olan 4 Temmuz 2276 yılında gelecek nesiller tarafından açılacak.

America250 organizasyonu, NIST (Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü), Kongre Kütüphanesi ve Milli Park Servisi ortaklığıyla yürütülen bu projenin hazırlığı yıllar sürdü. Amaç; 2276 yılındaki insanlara 2026 yılındaki yaşamı, kültürü, başarıları ve zorlukları en dürüst haliyle aktarmak.

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