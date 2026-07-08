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Alışveriş Fişlerini Her İhtimale Karşı Saklayanların Psikologlara Göre Herkeste Görülmeyen 3 Özelliği

Alışveriş Fişlerini Her İhtimale Karşı Saklayanların Psikologlara Göre Herkeste Görülmeyen 3 Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 17:29
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Günlük hayatta bir mağazadan çıkar çıkmaz kasadan aldığı fişi buruşturup çöpe atanları görmek oldukça sıradandır. Ancak madalyonun diğer yüzünde, hiç ihtiyaç duymayacağını bilse bile o küçük kağıt parçalarını, alışveriş faturalarını veya etkinlik biletlerini haftalarca, aylarca, hatta yıllarca cüzdanında ya da çekmecesinde saklayan azımsanmayacak bir kitle var. İlk bakışta basit bir düzenleme veya arşivleme alışkanlığı gibi görünen bu durumun arkasında, aslında derin psikolojik süreçler yatıyor.

Uzmanlar, 'ne olur ne olmaz' diyerek fiş saklama davranışının, bireyin belirsizlikle nasıl başa çıktığı, gelecek planlaması ve kontrol ihtiyacı hakkında çok önemli ipuçları verdiğini belirtiyor.

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Psikoloji bilimine göre, fiş veya bilet saklamak doğrudan gelecekteki öngörülemeyen durumlara hazırlıklı olma ihtiyacıyla bağlantılı.

Psikoloji bilimine göre, fiş veya bilet saklamak doğrudan gelecekteki öngörülemeyen durumlara hazırlıklı olma ihtiyacıyla bağlantılı.

Bazı insanlar için o küçük fişe sahip olmak, hayata karşı belirsizliği azaltmanın ve 'Olası bir sorunu kendi başıma çözebilirim' hissini korumanın somut bir yolu.

Burada korunan şey aslında sadece bir kağıt parçası değil, gelecekteki bir olasılık; yani gerektiğinde bir ürünü değiştirebilme, hak talebinde bulunabilme veya satın almayı kanıtlayabilme gücü. Belirsizliğe tahammülsüzlük üzerine yapılan çalışmalar, bazı insanların başlarına gelebilecek olumsuz senaryolar hiç gerçekleşmese bile, kendilerini her duruma hazır hissettiklerinde daha fazla iç huzuru yaşadıklarını gösteriyor.

Uzmanlara göre, fişleri ve garantileri titizlikle saklayan kişilerin belirgin ortak özellikleri bulunuyor.

Uzmanlara göre, fişleri ve garantileri titizlikle saklayan kişilerin belirgin ortak özellikleri bulunuyor.

Bu bireyler genellikle:

  • Karar vermeden önce farklı senaryoları uzun uzadıya değerlendiriyor,

  • Sorumluluk bilinci yüksek, planlama ve düzene fazlasıyla değer veriyor,

  • Günlük olaylar üzerinde bir miktar kontrol sahibi olma ihtiyacı duyuyor.

Eşyalarını özenle düzenleyen bu kişiler için fiş saklamak, gelecekte yaşanabilecek iade veya değişim krizlerini daha başlamadan önlemenin en pratik yöntemi olarak kabul ediliyor. Beyin, bu eylemi bir tür 'koruma kalkanı' olarak yorumladığı için, fişi saklamak kişiye anında bir rahatlama hissi veriyor.

Uzmanlar, belirli düzeyde fiş saklamanın son derece sağlıklı ve mantıklı bir önlem olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, belirli düzeyde fiş saklamanın son derece sağlıklı ve mantıklı bir önlem olduğunu vurguluyor.
www.memurlar.net

Ancak bu durum birikim aşamasına geçip aşırı boyutlara ulaştığında ve kişi artık hiçbir işe yaramayan, eski tarihli fişlerden bile ayrılmakta zorlandığında işin rengi değişiyor. Bu noktanın arkasında, aşırı yüksek bir kontrol ihtiyacı veya 'ileride lazım olursa' korkusundan kaynaklanan eşyaları atmakta zorlanma (istifleme eğilimi) gibi daha derin psikolojik faktörler yatabiliyor.

Sonuç olarak; cüzdanınızdaki o eski market fişleri veya aylar önce gittiğiniz bir konserin bilet koçanı, yalnızca geçmiş bir harcamanın değil, karakterinizin de bir aynası. Uzmanlar, insanların belirsizliğe karşı toleranslarının kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterdiğini ve bu tolerans seviyesinin, hayatımızdaki organizasyon ve önlem alma gibi birçok günlük alışkanlığı doğrudan şekillendirdiğini hatırlatıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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