Alışveriş Fişlerini Her İhtimale Karşı Saklayanların Psikologlara Göre Herkeste Görülmeyen 3 Özelliği

Günlük hayatta bir mağazadan çıkar çıkmaz kasadan aldığı fişi buruşturup çöpe atanları görmek oldukça sıradandır. Ancak madalyonun diğer yüzünde, hiç ihtiyaç duymayacağını bilse bile o küçük kağıt parçalarını, alışveriş faturalarını veya etkinlik biletlerini haftalarca, aylarca, hatta yıllarca cüzdanında ya da çekmecesinde saklayan azımsanmayacak bir kitle var. İlk bakışta basit bir düzenleme veya arşivleme alışkanlığı gibi görünen bu durumun arkasında, aslında derin psikolojik süreçler yatıyor.

Uzmanlar, 'ne olur ne olmaz' diyerek fiş saklama davranışının, bireyin belirsizlikle nasıl başa çıktığı, gelecek planlaması ve kontrol ihtiyacı hakkında çok önemli ipuçları verdiğini belirtiyor.

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