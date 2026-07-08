Macron Neden Güneş Gözlüğü Takıyor?

Söz konusu etkinlikte kırmızı bir göz makyajını andıran bir görüntüyle beliren ve bir ara benzer bir gözlük takan Fransız lider, durumunu önemsizleştirerek askerlere, 'Tamamen zararsız ve hiçbir önemi yok. Lütfen gözümün çirkin görünümünü mazur görün' demişti.

Hatta durumu tiye alan Macron, 1982 yapımı ünlü boks filmi Rocky III ile özdeşleşen Survivor grubunun şarkısına gönderme yaparak durumunu 'l'oeil du tigre' (kaplanın gözü) olarak nitelendirmiş ve 'Bu göndermeyi anlayanlar için bu, azmin bir işaretidir' ifadelerini kullanmıştı.