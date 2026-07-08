Macron Neden Güneş Gözlüğü Takıyor?
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Dünya Ekonomik Forumu’nda (Davos) dünya liderlerine hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, siyasi mesajlarının yanı sıra sıra dışı imajıyla da zirveye damga vurdu.
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Macron'un gözlük tercihinin arkasında, geçtiğimiz hafta Fransa'nın güneyinde düzenlenen bir askeri etkinlikte de baş gösteren bir sağlık sorunu yer alıyor.
Fransız basınında yer alan tıbbi raporlara göre, Macron’un gözünde subkonjonktival kanama (gözdeki bir kan damarının yırtılması) meydana geldiği belirtildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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