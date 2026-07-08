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Yaşam
Macron Neden Güneş Gözlüğü Takıyor?

Macron Neden Güneş Gözlüğü Takıyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 16:38
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Davos Zirvesi'nde kapalı alanda mavi yansıtıcı pilot gözlüğü takması küresel kamuoyunda merak uyandırdı. Fransız basını, bu sıra dışı aksesuar tercihinin ardında yatan estetik ve sağlık gerekçelerini ortaya çıkardı.

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Dünya Ekonomik Forumu’nda (Davos) dünya liderlerine hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, siyasi mesajlarının yanı sıra sıra dışı imajıyla da zirveye damga vurdu.

Dünya Ekonomik Forumu’nda (Davos) dünya liderlerine hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, siyasi mesajlarının yanı sıra sıra dışı imajıyla da zirveye damga vurdu.

Macron, konuşması boyunca gözünden çıkarmadığı mavi yansıtıcı pilot güneş gözlükleriyle dikkat çekti.

Kapalı alanda takılan bu dikkat çekici aksesuarın nedeni zirvedeki konuşmada açıklanmasa da, sır perdesi Fransız basınının araştırmalarıyla aralandı.

Macron'un gözlük tercihinin arkasında, geçtiğimiz hafta Fransa'nın güneyinde düzenlenen bir askeri etkinlikte de baş gösteren bir sağlık sorunu yer alıyor.

Macron'un gözlük tercihinin arkasında, geçtiğimiz hafta Fransa'nın güneyinde düzenlenen bir askeri etkinlikte de baş gösteren bir sağlık sorunu yer alıyor.

Söz konusu etkinlikte kırmızı bir göz makyajını andıran bir görüntüyle beliren ve bir ara benzer bir gözlük takan Fransız lider, durumunu önemsizleştirerek askerlere, 'Tamamen zararsız ve hiçbir önemi yok. Lütfen gözümün çirkin görünümünü mazur görün' demişti.

Hatta durumu tiye alan Macron, 1982 yapımı ünlü boks filmi Rocky III ile özdeşleşen Survivor grubunun şarkısına gönderme yaparak durumunu 'l'oeil du tigre' (kaplanın gözü) olarak nitelendirmiş ve 'Bu göndermeyi anlayanlar için bu, azmin bir işaretidir' ifadelerini kullanmıştı.

Fransız basınında yer alan tıbbi raporlara göre, Macron’un gözünde subkonjonktival kanama (gözdeki bir kan damarının yırtılması) meydana geldiği belirtildi.

Fransız basınında yer alan tıbbi raporlara göre, Macron’un gözünde subkonjonktival kanama (gözdeki bir kan damarının yırtılması) meydana geldiği belirtildi.

Şiddetli bir hapşırma, öksürme veya gözü ovuşturma gibi basit nedenlerle ortaya çıkabilen bu durum; zararsız, ağrısız ve görmeyi etkilemeyen geçici bir rahatsızlık olarak biliniyor. Genellikle iki hafta içinde kendiliğinden geçen rahatsızlık, kalıcı bir hasara yol açmıyor.

Tıp doktoru ve medya yorumcusu Jimmy Mohamed, Fransız yayın kuruluşu RTL'ye yaptığı açıklamada Macron'un gözlük tercihinin tamamen estetik kaygılardan kaynaklandığını belirtti. Mohamed, 'Macron tanınmış bir figür olduğu için bu tarzı estetik nedenlerle seçti. Bazı insanlar onun ciddi bir hastalığı olduğunu düşünebilirdi; bu yüzden o halde fotoğrafının çekilmesini önlemek için güneş gözlüğü takmaya karar verdi. Gözlükler gözünü değil, aslında imajını koruyor' dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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