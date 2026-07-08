Ne Sirke Ne Limon: Evinizdeki 1 Malzeme Musluğu Yeniden Parlak Hale Getiriyor

Ev temizliğinde en büyük kabuslardan biri muslukta biriken inatçı kireç ve sert su lekeleridir. Kimyasal temizleyiciler bile zaman zaman bu taşlaşmış mineral birikintilerine karşı çaresiz kalabilir. Ancak birçoğumuzun mutfağında her an hazır bulunan alüminyum folyo, kireç lekelerine karşı ezber bozan bir çözüm sunuyor.

Peki, basit bir folyo parçası inatçı kireci nasıl yok ediyor? İşin sırrı hem fiziksel hem de kimyasal bir reaksiyonda saklı.

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