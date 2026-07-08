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Ne Sirke Ne Limon: Evinizdeki 1 Malzeme Musluğu Yeniden Parlak Hale Getiriyor

Ne Sirke Ne Limon: Evinizdeki 1 Malzeme Musluğu Yeniden Parlak Hale Getiriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 18:01
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Ev temizliğinde en büyük kabuslardan biri muslukta biriken inatçı kireç ve sert su lekeleridir. Kimyasal temizleyiciler bile zaman zaman bu taşlaşmış mineral birikintilerine karşı çaresiz kalabilir. Ancak birçoğumuzun mutfağında her an hazır bulunan alüminyum folyo, kireç lekelerine karşı ezber bozan bir çözüm sunuyor.

Peki, basit bir folyo parçası inatçı kireci nasıl yok ediyor? İşin sırrı hem fiziksel hem de kimyasal bir reaksiyonda saklı.

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Alüminyum folyo, sert su lekelerini iki farklı yolla parçalıyor:

Alüminyum folyo, sert su lekelerini iki farklı yolla parçalıyor:

  • Fiziksel Etki: Folyo buruşturulup top haline getirildiğinde, yüzeydeki kireç tortularını kazıyan ama sert metallere zarar vermeyen mükemmel, nazik bir aşındırıcıya (tıpkı bir fırça veya tel gibi) dönüşüyor.

  • Kimyasal Etki (Galvanik Korozyon): Alüminyum, krom veya paslanmaz çelik gibi farklı metallerle temas ettiğinde bilimsel bir mucize gerçekleşiyor. 'Galvanik korozyon' adı verilen bu olayla folyo reaktif hale geliyor; sirke veya tuz gibi bir iletken yardımıyla kireç lekelerini kimyasal olarak çözüyor.

Bu ekonomik ve etkili yöntemi evinizdeki paslanmaz çelik, krom ve demir musluklar ile lavabolarda güvenle uygulayabilirsiniz.

Bu ekonomik ve etkili yöntemi evinizdeki paslanmaz çelik, krom ve demir musluklar ile lavabolarda güvenle uygulayabilirsiniz.

İşte yapmanız gerekenler:

  • 1. Adım (Topu Hazırlayın): Büyük bir parça alüminyum folyoyu koparın ve elinizle buruşturarak bir top haline getirin. Topun pürüzsüz olmamasına dikkat edin; çıkıntılar kireci sökmek için daha fazla sürtünme sağlayacaktır.

  • 2. Adım (Elektrolit Çözelti Yapın): Bir kapta veya sprey şişesinde su ile deniz tuzu, limon suyu veya sirkeyi karıştırın. Bu karışım, metaller arasındaki iletkenliği artıracaktır.

  • 3. Adım (Uygulama): Hazırladığınız ekşi veya tuzlu karışımı doğrudan folyo topuna uygulayın ve lekeli metal yüzeyi nazik, dairesel hareketlerle ovun.

Önemli Not: Temizlik sırasında lekelerin hızla kaybolduğunu ve folyonun renginin değiştiğini göreceksiniz. Tıpkı bir sünger gibi, folyo topu da bir süre sonra aşınarak etkisini kaybeder. Geniş alanları temizliyorsanız, yeni bir folyo topuna geçmeniz gerekebilir.

Son dönemde sosyal medyada popüler olan "bulaşık makinesine alüminyum folyo koyma" hilesine de değinen uzmanlar, bu yöntemin sınırlarını açıklıyor.

Son dönemde sosyal medyada popüler olan "bulaşık makinesine alüminyum folyo koyma" hilesine de değinen uzmanlar, bu yöntemin sınırlarını açıklıyor.

Folyonun bulaşık makinesinin çatal-bıçak bölmesinde harikalar yarattığı bir gerçek. Burada yaşanan galvanik korozyon, sert su nedeniyle matlaşan kaşık ve çatalların parlamasını sağlıyor. Ancak bu hile, üst raftaki cam bardaklar veya kahve fincanları üzerinde işe yaramıyor; çünkü bu maddeler metal olmadığından folyo ile aralarında kimyasal bir reaksiyon gerçekleşmiyor.

Alüminyum folyo metal yüzeylerde harikalar yaratsa da her yerde kullanılmamalı. Özellikle duşakabin camları gibi sert su lekelerine çok yatkın alanlarda folyo kullanmak riskli olabilir. Folyo, cam yüzeylerde aşındırma yaparak kalıcı çizikler veya izler bırakabilir. Bu nedenle cam, plastik veya hassas yüzeylerdeki kireçler için folyo yerine diğer geleneksel temizlik yöntemlerini tercih etmekte fayda var.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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