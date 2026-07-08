article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çölün Ortasına İstilacılara Karşı 5 Bin 600 Kilometrelik Çit Ördüler

Çölün Ortasına İstilacılara Karşı 5 Bin 600 Kilometrelik Çit Ördüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 18:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avustralya, kıtanın eşsiz doğal yaşamını, tarım arazilerini ve koyun sürülerini tehdit eden istilacı türlerle mücadele etmek için dünyanın en büyük çevre mühendisliği projelerinden birine imza attı. Bu devasa savunma hattının en dikkat çeken parçası ise tam 5 bin 600 kilometre uzunluğundaki ünlü 'Dingo Çiti'.

Başlangıçta güneydoğu Avustralya'daki koyun yetiştiriciliğini vahşi dingo köpeklerinden korumak amacıyla inşa edilen bu dev ağ, zamanla ülkenin en kritik arazi yönetimi ve yaban hayatı koruma projesine dönüştü.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avustralya Vahşi Yaşamı Koruma Kurumu (AWC) tarafından geliştirilen çitler, sadece basit bir tel örgüden ibaret değil.

Avustralya Vahşi Yaşamı Koruma Kurumu (AWC) tarafından geliştirilen çitler, sadece basit bir tel örgüden ibaret değil.

Yıllar süren araştırmaların ve deneme-yanılma yöntemlerinin ürünü olan bu sistem, yırtıcıların zekasını ve fiziksel yeteneklerini alt etmek üzere özel olarak tasarlandı.

  • Esnek ve Sarkık Üst Kısım: 1,8 metre yüksekliğindeki çelik çitlerin üst kısmı bilerek gevşek bırakılıyor. Bir tilki veya kedi çite tırmanmaya çalıştığında, kendi vücut ağırlığıyla üst kısım aşağı doğru sarkıyor. Bu dengesizlik hayvanın tutunma yerini kaybetmesine ve yere düşmesine neden oluyor.

  • Yer Altı Etekliği (Anti-Kazı Sistemi): Çitin alt kısmında, toprağın üzerine yatay olarak serilen 40 santimetrelik bir eteklik bulunuyor. Bu sayede vahşi hayvanların çitin altını kazarak içeri girmesi engelleniyor.

  • Çift Katmanlı Tel ve Elektrik Hattı: Çitin üst kısmı 40 mm açıklıklı tellerden oluşurken, alt kısmı tavşan gibi küçük zararlıların geçişini engellemek için 30 mm'ye kadar daralıyor. Ayrıca 120 ve 150 santimetre yüksekliklerden geçen iki elektrikli tel, tırmanmaya çalışan hayvanlar için caydırıcı bir unsur oluşturuyor.

Bu devasa koruma alanlarını inşa etmek oldukça maliyetli.

Bu devasa koruma alanlarını inşa etmek oldukça maliyetli.

Standart bir çitin kilometre maliyeti 50.000 ila 60.000 dolar arasında değişirken; engebeli, kayalık araziler ve muson ikliminin etkili olduğu Mount Zero-Taravale gibi bölgelerde özel mühendislik çözümleri nedeniyle bu maliyet kilometre başına 80.000 dolara kadar çıkıyor.

Çitlerin her iki yanında bulunan 5 metrelik boş yollar ise hem bakım araçlarının geçişini sağlıyor hem de olası yangınlarda birer tampon bölge işlevi görüyor.Çitlerin inşası kadar, bakımı da hayati bir önem taşıyor. Çünkü içerideki nesli tükenmekte olan yerli türlerin kazdığı bir delik, dışarıdaki vahşi bir kedinin içeri sızmasına neden olabiliyor.

Newhaven Vahşi Yaşam Koruma Alanı ekibi, 44,2 kilometrelik çevre çitini haftada üç kez titizlikle kontrol ediyor. Buradaki en büyük tehditlerden biri ise 700-800 kiloluk dev erkek develer. Özellikle çiftleşme döneminde çitlere yüklenen develer, bağlantı noktalarına büyük zarar verebiliyor. Uzmanlar arıza tespiti için akıllı uygulamalar, kameralar ve erişimi zor sel bölgelerinde dron teknolojisinden faydalanıyor.

Yakın zamanda Queensland bölgesinde yaşanan büyük bir muson felaketinde, Taravale çiftliğine sadece 3 günde 1500 milimetrenin üzerinde yağış düştü.

Yakın zamanda Queensland bölgesinde yaşanan büyük bir muson felaketinde, Taravale çiftliğine sadece 3 günde 1500 milimetrenin üzerinde yağış düştü.

Kuzey Avustralya’da engebeli topoğrafya için özel tasarlanan 'Kuzey Bettong Çiti', bölgedeki 32 dere geçişi için uygulanan 3 yıllık planlamanın sınavını başarıyla verdi.

Yüksek su akışının çitin tamamını yıkmasını önlemek için tasarlanan iki büyük dere geçişindeki paneller, suyun baskısıyla bilerek kırıldı. Bu akıllı kırılma sistemi, çitin ana gövdesini koruyarak ekiplerin felaket sonrasında hızlı ve düşük maliyetli bir onarımla bölgeyi yeniden 'güvenli' hale getirmesini sağladı.

Avustralya, bu devasa güvenli sığınaklar sayesinde nesli tehlike altındaki yerli hayvanlarını korumayı ve doğanın kendi atalarının topraklarında yeniden canlanmasını hedefliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın