Çölün Ortasına İstilacılara Karşı 5 Bin 600 Kilometrelik Çit Ördüler
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Avustralya, kıtanın eşsiz doğal yaşamını, tarım arazilerini ve koyun sürülerini tehdit eden istilacı türlerle mücadele etmek için dünyanın en büyük çevre mühendisliği projelerinden birine imza attı. Bu devasa savunma hattının en dikkat çeken parçası ise tam 5 bin 600 kilometre uzunluğundaki ünlü 'Dingo Çiti'.
Başlangıçta güneydoğu Avustralya'daki koyun yetiştiriciliğini vahşi dingo köpeklerinden korumak amacıyla inşa edilen bu dev ağ, zamanla ülkenin en kritik arazi yönetimi ve yaban hayatı koruma projesine dönüştü.
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Avustralya Vahşi Yaşamı Koruma Kurumu (AWC) tarafından geliştirilen çitler, sadece basit bir tel örgüden ibaret değil.
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Bu devasa koruma alanlarını inşa etmek oldukça maliyetli.
Yakın zamanda Queensland bölgesinde yaşanan büyük bir muson felaketinde, Taravale çiftliğine sadece 3 günde 1500 milimetrenin üzerinde yağış düştü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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