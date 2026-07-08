Çölün Ortasına İstilacılara Karşı 5 Bin 600 Kilometrelik Çit Ördüler

Standart bir çitin kilometre maliyeti 50.000 ila 60.000 dolar arasında değişirken; engebeli, kayalık araziler ve muson ikliminin etkili olduğu Mount Zero-Taravale gibi bölgelerde özel mühendislik çözümleri nedeniyle bu maliyet kilometre başına 80.000 dolara kadar çıkıyor.

Çitlerin her iki yanında bulunan 5 metrelik boş yollar ise hem bakım araçlarının geçişini sağlıyor hem de olası yangınlarda birer tampon bölge işlevi görüyor.Çitlerin inşası kadar, bakımı da hayati bir önem taşıyor. Çünkü içerideki nesli tükenmekte olan yerli türlerin kazdığı bir delik, dışarıdaki vahşi bir kedinin içeri sızmasına neden olabiliyor.

Newhaven Vahşi Yaşam Koruma Alanı ekibi, 44,2 kilometrelik çevre çitini haftada üç kez titizlikle kontrol ediyor. Buradaki en büyük tehditlerden biri ise 700-800 kiloluk dev erkek develer. Özellikle çiftleşme döneminde çitlere yüklenen develer, bağlantı noktalarına büyük zarar verebiliyor. Uzmanlar arıza tespiti için akıllı uygulamalar, kameralar ve erişimi zor sel bölgelerinde dron teknolojisinden faydalanıyor.