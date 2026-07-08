Dev Kum Tüplerini Tek Tek Denizin Altına Yerleştirdiler: Görünmez Bir Duvar Ördüler

Araştırma sonuçları, bu batık yapıların korunan bölgelerde ciddi miktarda kum birikimi sağladığını ve plaj kalitesini kademeli olarak artırdığını gösterdi. Teknik kriterlerin ve bakım süreçlerinin sürekli geliştirilmesi gerekse de, Yucatán örneği dünya genelindeki kıyı yönetimi projeleri için harika bir referans haline geldi.

Scientific World Journal’da yayınlanan bir başka bilimsel inceleme, Yucatán’da başarıya ulaşan bu jeotekstil tüp teknolojisinin küresel bir trend haline geldiğini gösteriyor. Bugün dünyanın pek çok bölgesinde kıyı erozyonunu önlemek, yapay plajlar oluşturmak ve kıyı ekosisteminin akciğerleri sayılan mangrov ormanlarını iyileştirmek için bu dev kum tüpleri kullanılıyor.