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Dev Kum Tüplerini Tek Tek Denizin Altına Yerleştirdiler: Görünmez Bir Duvar Ördüler

Dev Kum Tüplerini Tek Tek Denizin Altına Yerleştirdiler: Görünmez Bir Duvar Ördüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 20:17
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Meksika’nın Yucatán kıyıları, doğanın gücüne karşı doğanın kendi malzemesiyle karşı koyuyor. Kıyı erozyonunu önlemek ve plajları eski haline getirmek için denizin altına yerleştirilen devasa, kum dolu kumaş tüpler (jeotüpler), kıyı mühendisliğinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Beton duvarlar yerine inşa edilen bu 'görünmez bariyerler', dalga enerjisini kırarak sahilleri kasırga yıkımından koruyor.

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Meksika’nın turistik ve ekolojik açıdan büyük öneme sahip Yucatán eyaleti, kuzey kıyılarında yıllardır süregelen ve yılda 1 metreyi aşan ciddi kıyı erozyonuyla mücadele etmek için ezber bozan bir yöntem benimsedi.

Meksika’nın turistik ve ekolojik açıdan büyük öneme sahip Yucatán eyaleti, kuzey kıyılarında yıllardır süregelen ve yılda 1 metreyi aşan ciddi kıyı erozyonuyla mücadele etmek için ezber bozan bir yöntem benimsedi.

Deniz tabanına yerleştirilen ve içi kumla doldurulan dokuma polipropilen 'jeotüpler' (jeotekstil tüpler), suyun altında adeta görünmez birer dalgakıran görevi görüyor.

Geotextiles and Geomembranes ile Science Direct gibi saygın bilimsel dergilerde yayımlanan çalışmalara göre, 2001 yılında başlatılan plaj rehabilitasyon programı kapsamında, Eylül 2005 itibarıyla 4 kilometrelik bir kıyı şeridi bu teknolojiyle koruma altına alındı.

Geleneksel kıyı mühendisliğinde kullanılan taş dolgular veya dev beton bloklar, denizin doğal dinamiklerini bozarak komşu plajlarda daha fazla kum kaybına neden olabiliyor.

Geleneksel kıyı mühendisliğinde kullanılan taş dolgular veya dev beton bloklar, denizin doğal dinamiklerini bozarak komşu plajlarda daha fazla kum kaybına neden olabiliyor.

Yucatán'daki projede ise mühendisler tamamen farklı bir mantık yürüttü: Denizin önünü sert bir şekilde kesmek yerine, onunla uyum içinde çalışacak esnek bir bariyer oluşturmak.

Uzmanlar esnek tasarımın avantajını şu sözlerle açıklıyor:

'Bu çözüm, sert yapıların çevreye verdiği zararı önlemek ve denizin fiziksel değişimlerini absorbe etmek için tasarlandı. Dalgalara ve fırtınalara maruz kalan dinamik bir kıyı şeridi için esneklik en büyük avantajdır.'

Deniz sakin olduğunda suyun altından neredeyse hiç fark edilmeyen bu alçak tepeli jeotüpler, stratejik bir işlev görüyor:

Deniz sakin olduğunda suyun altından neredeyse hiç fark edilmeyen bu alçak tepeli jeotüpler, stratejik bir işlev görüyor:

  • Dalga Enerjisini Azaltıyor: Gelen güçlü dalgaları tamamen engellemek yerine, enerjilerini sahile ulaşmadan önce kırıyor.

  • Doğal Dolaşımı Korumaya Alıyor: Bölgedeki plajların istikrarı için hayati önem taşıyan tortu ve kumların boylamasına taşınmasını (doğal dolaşımı) engellemiyor.

  • Kademeli İyileşme Sağlıyor: Dalga gücü azaldığı için kumlar sahilde birikmeye başlıyor ve plajlar kendi kendini tamir ediyor.

Kurulumun ardından bilim insanları tarafından en az 18 ay boyunca kesintisiz izlenen jeotüplerin performansı tam not aldı.

Kurulumun ardından bilim insanları tarafından en az 18 ay boyunca kesintisiz izlenen jeotüplerin performansı tam not aldı.

Araştırma sonuçları, bu batık yapıların korunan bölgelerde ciddi miktarda kum birikimi sağladığını ve plaj kalitesini kademeli olarak artırdığını gösterdi. Teknik kriterlerin ve bakım süreçlerinin sürekli geliştirilmesi gerekse de, Yucatán örneği dünya genelindeki kıyı yönetimi projeleri için harika bir referans haline geldi.

Scientific World Journal’da yayınlanan bir başka bilimsel inceleme, Yucatán’da başarıya ulaşan bu jeotekstil tüp teknolojisinin küresel bir trend haline geldiğini gösteriyor. Bugün dünyanın pek çok bölgesinde kıyı erozyonunu önlemek, yapay plajlar oluşturmak ve kıyı ekosisteminin akciğerleri sayılan mangrov ormanlarını iyileştirmek için bu dev kum tüpleri kullanılıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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