Dev Kum Tüplerini Tek Tek Denizin Altına Yerleştirdiler: Görünmez Bir Duvar Ördüler
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Meksika’nın Yucatán kıyıları, doğanın gücüne karşı doğanın kendi malzemesiyle karşı koyuyor. Kıyı erozyonunu önlemek ve plajları eski haline getirmek için denizin altına yerleştirilen devasa, kum dolu kumaş tüpler (jeotüpler), kıyı mühendisliğinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Beton duvarlar yerine inşa edilen bu 'görünmez bariyerler', dalga enerjisini kırarak sahilleri kasırga yıkımından koruyor.
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Meksika’nın turistik ve ekolojik açıdan büyük öneme sahip Yucatán eyaleti, kuzey kıyılarında yıllardır süregelen ve yılda 1 metreyi aşan ciddi kıyı erozyonuyla mücadele etmek için ezber bozan bir yöntem benimsedi.
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Geleneksel kıyı mühendisliğinde kullanılan taş dolgular veya dev beton bloklar, denizin doğal dinamiklerini bozarak komşu plajlarda daha fazla kum kaybına neden olabiliyor.
Deniz sakin olduğunda suyun altından neredeyse hiç fark edilmeyen bu alçak tepeli jeotüpler, stratejik bir işlev görüyor:
Kurulumun ardından bilim insanları tarafından en az 18 ay boyunca kesintisiz izlenen jeotüplerin performansı tam not aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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