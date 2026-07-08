Kayaların İçine Dev Tünel Açtılar: Evlere Gelmeden Önce Dağın İçinde 120 Kilometre Yol Alıyor

Örneğin Brezilya da suyu çok uzun mesafeler boyunca taşıyan devasa ana boru hatlarına sahip. Ancak iki ülke arasındaki fark, mühendislik yaklaşımında ve coğrafyada ortaya çıkıyor:

Finlandiya (Helsinki) Yöntemi: Kayaya oyulmuş devasa yer altı tünelleri

Avantajı: Maksimum güvenlik ve dış etkenlerden tam izolasyon

Brezilya Modeli: Yeryüzüne veya farklı güzergahlara döşenen boru hatları

Avantajı: Esnek arazi uyumu ve farklı zemin çözümleri

Uzmanlar, su sorunu yaşayan şehirlerin Finlandiya modelini doğrudan kopyalayamayacağını; toprak tipi, bütçe, mesafe ve su hacmi gibi yerel faktörlerin her ülke için farklı çözümler gerektirdiğini belirtiyor.

Helsinki’nin su sistemi, su güvenliğinin sadece temiz bir su kaynağı bulmaktan ibaret olmadığını kanıtlıyor. Asıl başarı; o suyu kalitesini bozmadan, kilometrelerce öteden nüfusun yoğun olduğu merkezlere ulaştıracak yolları inşa etmek ve sürdürülebilir kılmakta yatıyor.