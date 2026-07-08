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Kayaların İçine Dev Tünel Açtılar: Evlere Gelmeden Önce Dağın İçinde 120 Kilometre Yol Alıyor

Kayaların İçine Dev Tünel Açtılar: Evlere Gelmeden Önce Dağın İçinde 120 Kilometre Yol Alıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 20:55
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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de musluğu her açtığınızda, akan suyun arkasında görünmez mühendislik başarılarından biri yatıyor. Şehirde yaşayan 1 milyondan fazla insanın tükettiği su, arıtılmadan önce yerin metrelerce altında, devasa bir kaya tünelinin içinde tam 120 kilometre boyunca yolculuk yapıyor.

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Dünyanın en temiz musluk sularından birine sahip olan Finlandiya, bu başarısını gözlerden uzak bir yeraltı devine borçlu.

Dünyanın en temiz musluk sularından birine sahip olan Finlandiya, bu başarısını gözlerden uzak bir yeraltı devine borçlu.

Helsinki Bölgesel Çevre Hizmetleri Kuruluşu (HSY) tarafından paylaşılan detaylar, şehir hayatının tam göbeğinde ama bir o kadar da izole olan Päijänne Tüneli’nin büyüleyici işleyişini ortaya koydu.

Ormanların, caddelerin ve gökdelenlerin 30 ila 100 metre altında uzanan bu devasa kaya tüneli, Päijänne Gölü'nden aldığı ham suyu doğrudan Helsinki'deki arıtma tesislerine taşıyor.

Sistem, doğadan alındığı haliyle henüz işlenmemiş ve içilebilir durumda olmayan "ham suyun" taşınması mantığına dayanıyor.

Sistem, doğadan alındığı haliyle henüz işlenmemiş ve içilebilir durumda olmayan "ham suyun" taşınması mantığına dayanıyor.

  • Başlangıç Noktası: Päijänne Gölü.

  • Gizli Güzergah: Yerin altındaki 120 kilometrelik kesintisiz kaya kütlesi.

  • Varış Noktası: Helsinki'deki arıtma tesisine yakın bir rezervuar.

Tünel, evlere doğrudan su dağıtan boruların yerini almıyor; aksine sistemin kalbini oluşturuyor. Tünelden çıkan ham su, tesiste arıtıldıktan, filtrelendikten ve içilebilir hale getirildikten sonra kentsel şebeke ve depolar aracılığıyla evlere, iş yerlerine ve musluklara ulaştırılıyor.

Sistemin tamamen yer altında tasarlanmış olması, su güvenliği açısından muazzam avantajlar sağlıyor:

Sistemin tamamen yer altında tasarlanmış olması, su güvenliği açısından muazzam avantajlar sağlıyor:

  • Dış Etkenlerden Koruma: Açık havada inşa edilen yapıların aksine, yer altındaki hat; yüzeydeki inşaatlardan, yoğun trafikten, hava kirliliğinden ve insan kaynaklı doğrudan müdahalelerden tamamen uzak kalıyor.

  • Çevreyle Uyum: Şehirleşme tünelin üstünde sorunsuz bir şekilde devam ederken, su alt tarafta güvenle akıyor.

Yapının yer altında olması bakım gerektirmediği anlamına gelmiyor. HSY uzmanları, bu denli büyük bir hacmi taşıyan tünelin kesintisiz bir denetim, düzenli bakım ve olası arıza senaryolarına karşı sürekli bir hazırlık gerektirdiğinin altını çiziyor.

Büyük ölçekli su taşımacılığı sadece Finlandiya'ya özgü değil.

Büyük ölçekli su taşımacılığı sadece Finlandiya'ya özgü değil.

Örneğin Brezilya da suyu çok uzun mesafeler boyunca taşıyan devasa ana boru hatlarına sahip. Ancak iki ülke arasındaki fark, mühendislik yaklaşımında ve coğrafyada ortaya çıkıyor:

  • Finlandiya (Helsinki) Yöntemi: Kayaya oyulmuş devasa yer altı tünelleri

Avantajı: Maksimum güvenlik ve dış etkenlerden tam izolasyon

  • Brezilya Modeli: Yeryüzüne veya farklı güzergahlara döşenen boru hatları

Avantajı: Esnek arazi uyumu ve farklı zemin çözümleri

Uzmanlar, su sorunu yaşayan şehirlerin Finlandiya modelini doğrudan kopyalayamayacağını; toprak tipi, bütçe, mesafe ve su hacmi gibi yerel faktörlerin her ülke için farklı çözümler gerektirdiğini belirtiyor.

Helsinki’nin su sistemi, su güvenliğinin sadece temiz bir su kaynağı bulmaktan ibaret olmadığını kanıtlıyor. Asıl başarı; o suyu kalitesini bozmadan, kilometrelerce öteden nüfusun yoğun olduğu merkezlere ulaştıracak yolları inşa etmek ve sürdürülebilir kılmakta yatıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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