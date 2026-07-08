Kayaların İçine Dev Tünel Açtılar: Evlere Gelmeden Önce Dağın İçinde 120 Kilometre Yol Alıyor
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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de musluğu her açtığınızda, akan suyun arkasında görünmez mühendislik başarılarından biri yatıyor. Şehirde yaşayan 1 milyondan fazla insanın tükettiği su, arıtılmadan önce yerin metrelerce altında, devasa bir kaya tünelinin içinde tam 120 kilometre boyunca yolculuk yapıyor.
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Dünyanın en temiz musluk sularından birine sahip olan Finlandiya, bu başarısını gözlerden uzak bir yeraltı devine borçlu.
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Sistem, doğadan alındığı haliyle henüz işlenmemiş ve içilebilir durumda olmayan "ham suyun" taşınması mantığına dayanıyor.
Sistemin tamamen yer altında tasarlanmış olması, su güvenliği açısından muazzam avantajlar sağlıyor:
Büyük ölçekli su taşımacılığı sadece Finlandiya'ya özgü değil.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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