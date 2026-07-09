NATO Zirvesi Bitince Gün Yüzü Gören Ankara Halkı Goygoycuların Diline Fena Düştü
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Ankara, NATO Zirvesi nedeniyle dünyanın en önemli siyasi gündemlerinden birine ev sahipliği yaparken, kentte adeta olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. Dünyanın dört bir yanından gelen liderler kadar, zirve kapsamında uygulanan güvenlik önlemleri, kapanan yollar ve liderlere sunulan yemek menüsü de sosyal medyanın diline düştü.
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Malumunuz, NATO Zirvesi Ankara'da gerçekleşiyor.
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Gelin, kullanıcılar Ankara'yla alakalı neler demişler, birlikte bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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