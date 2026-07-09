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Yaşam
Kahvenin Yerini Alabilecek 8 Sağlıklı İçecek

Kahvenin Yerini Alabilecek 8 Sağlıklı İçecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 11:55
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Kahve, birçok kişi için güne enerjik başlamanın vazgeçilmez bir parçası olsa da herkes için en uygun seçenek olmayabilir. Kafein tüketimini azaltmak isteyenler veya farklı lezzetler denemeyi tercih edenler için hem enerji sağlayan hem de besin değeri yüksek birçok doğal alternatif bulunuyor. İşte uzmanların da önerdiği, kahvenin yerine tercih edebileceğiniz 8 sağlıklı içecek.

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Kahve, güne enerjik başlamak isteyen milyonlarca kişinin vazgeçilmez alışkanlıkları arasında yer alıyor.

Kahve, güne enerjik başlamak isteyen milyonlarca kişinin vazgeçilmez alışkanlıkları arasında yer alıyor.

Ancak yüksek kafein tüketimini azaltmak isteyenler, mide hassasiyeti yaşayanlar ya da farklı lezzetler denemek isteyenler için kahveye alternatif olabilecek birçok sağlıklı içecek bulunuyor. Uzmanlara göre bu içecekler; antioksidan, vitamin ve doğal bileşen içerikleri sayesinde hem enerji seviyelerini destekleyebiliyor hem de günlük sıvı tüketimine katkı sağlayabiliyor.

İşte Kahve Yerine İçebileceğiniz 8 İçecek

İşte Kahve Yerine İçebileceğiniz 8 İçecek

1. Matcha

Japon kültürünün önemli içeceklerinden biri olan matcha, gölgede yetiştirilen yeşil çay yapraklarının ince toz haline getirilmesiyle hazırlanıyor. Yeşil çaya kıyasla yaprağın tamamı tüketildiği için daha yoğun antioksidan içeriyor.

Özellikle EGCG (epigallokateşin gallat) bakımından zengin olan matcha, hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olabilir. İçerdiği L-theanine sayesinde ise kafeinin etkisi daha dengeli hissedilir. Bu da ani enerji düşüşü yaşamadan daha uzun süre odaklanmayı destekleyebilir.

2. Chai Çayı

Hint mutfağının geleneksel içeceklerinden chai çayı; siyah çayın tarçın, kakule, zencefil, karanfil ve karabiber gibi baharatlarla demlenmesiyle hazırlanıyor.

Bir fincan chai çayı, filtre kahveye kıyasla çok daha düşük miktarda kafein içerir. Baharatların sağladığı aromatik tat sayesinde hem sıcak hem de sütle hazırlanarak keyifle tüketilebilir. Özellikle zencefil ve tarçının sindirim sistemini desteklediği, soğuk havalarda rahatlatıcı etki sunduğu düşünülüyor.

3. Yeşil Çay

Yeşil çay, dünyanın en çok araştırılan içeceklerinden biri olarak öne çıkıyor. Orta düzeyde kafein içermesi sayesinde kahveye göre daha yumuşak bir enerji artışı sağlayabiliyor.

Antioksidan bakımından zengin olan yeşil çayın düzenli tüketiminin kalp sağlığını destekleyebileceği, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabileceği ve metabolizmayı destekleyebileceği yönünde çok sayıda bilimsel çalışma bulunuyor.

4. Yerba Mate

Güney Amerika kökenli yerba mate, doğal kafein içeriği sayesinde kahveye en güçlü alternatiflerden biri olarak gösteriliyor.

Kafeinin yanı sıra polifenoller, vitaminler ve mineraller de içeriyor. Enerji seviyelerini yükseltirken kahveye göre daha dengeli bir uyanıklık hissi oluşturduğu ifade ediliyor. Özellikle spor yapanlar ve uzun süre zihinsel odaklanmaya ihtiyaç duyanlar tarafından tercih ediliyor.

5. Altın Süt (Golden Milk)

Altın süt; süt veya bitkisel süt içerisine zerdeçal, karabiber ve bazen tarçın eklenerek hazırlanan geleneksel bir içecek.

İçeriğindeki kurkumin, güçlü antioksidan özellikleriyle biliniyor. Kafein içermemesi nedeniyle özellikle akşam saatlerinde tüketilebilecek sağlıklı alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor. Rahatlatıcı etkisi sayesinde uyku öncesinde de tercih edilebiliyor.

6. Hibiskus Çayı

Canlı kırmızı rengiyle dikkat çeken hibiskus çayı, tamamen kafeinsiz bitki çayları arasında yer alıyor.

C vitamini ve antioksidan bakımından zengin olan hibiskusun, bazı araştırmalara göre kan basıncının dengelenmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Ekşimsi aroması sayesinde sıcak ya da soğuk olarak tüketilebiliyor.

7. Kombucha

Fermente çay olarak bilinen kombucha, son yıllarda popülerliği hızla artan probiyotik içeceklerden biri.

Fermantasyon sürecinde oluşan yararlı bakteriler sayesinde bağırsak mikrobiyotasını destekleyebileceği düşünülüyor. Ayrıca düşük miktarda doğal kafein içerdiği için kahve tüketimini azaltmak isteyenler için farklı bir seçenek sunuyor. Ancak şeker oranı markaya göre değişebileceğinden etiket bilgileri kontrol edilmeli.

8. Kakao

Şekersiz kakao ile hazırlanan sıcak kakao, yalnızca lezzetiyle değil besin değeriyle de dikkat çekiyor.

Doğal olarak teobromin adı verilen bir bileşik içerdiği için kahve kadar yoğun olmasa da hafif bir enerji artışı sağlayabiliyor. Aynı zamanda magnezyum ve flavonoid bakımından zengin olması sayesinde kalp ve damar sağlığını destekleyebileceği belirtiliyor. İlave şeker kullanılmadan hazırlandığında sağlıklı bir alternatif haline geliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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