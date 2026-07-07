Her Gün Tüketenlerde Ölüm Riski Daha Düşük Çıktı: Antik Çağlardan Beri Tüketiliyor

Son araştırmalar, özellikle şekersiz ve kafeinsiz yeşil çayın kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini, düzenli tüketimin ise kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.

Yeşil çay kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir

Kolesterol seviyelerini dengelemek için beslenme büyük önem taşıyor. Yulaf, kahverengi pirinç, lif açısından zengin sebzeler, yağlı balıklar ve tohumlar gibi besinlerin yanı sıra bazı içecekler de bu süreçte destekleyici rol oynayabiliyor.

Araştırmalara göre, binlerce yıldır tüketilen yeşil çay, özellikle düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) olarak bilinen 'kötü kolesterol' seviyelerinin düşürülmesine katkı sağlayabiliyor. Özellikle akşam yemeğinden sonra tüketilen şekersiz ve kafeinsiz yeşil çayın bu konuda daha etkili olabileceği belirtiliyor.