Her Gün Tüketenlerde Ölüm Riski Daha Düşük Çıktı: Antik Çağlardan Beri Tüketiliyor
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Kaynak: https://nypost.com/2026/07/06/health/...
Yüzyıllardır tüketilen yeşil çay, yalnızca ferahlatıcı bir içecek olmanın ötesinde sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. Son araştırmalar, düzenli ve şekersiz yeşil çay tüketiminin kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini ve kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere çeşitli nedenlere bağlı ölüm riskini azaltabileceğini ortaya koydu.
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Yüzyıllardır tüketilen yeşil çay, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle bilim insanlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.
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Düzenli tüketim ölüm riskini de azaltabiliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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