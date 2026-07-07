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Her Gün Tüketenlerde Ölüm Riski Daha Düşük Çıktı: Antik Çağlardan Beri Tüketiliyor

Her Gün Tüketenlerde Ölüm Riski Daha Düşük Çıktı: Antik Çağlardan Beri Tüketiliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 17:08
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Yüzyıllardır tüketilen yeşil çay, yalnızca ferahlatıcı bir içecek olmanın ötesinde sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. Son araştırmalar, düzenli ve şekersiz yeşil çay tüketiminin kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini ve kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere çeşitli nedenlere bağlı ölüm riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

Kaynak: https://nypost.com/2026/07/06/health/...
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Yüzyıllardır tüketilen yeşil çay, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle bilim insanlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yüzyıllardır tüketilen yeşil çay, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle bilim insanlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son araştırmalar, özellikle şekersiz ve kafeinsiz yeşil çayın kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini, düzenli tüketimin ise kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.

Yeşil çay kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir

Kolesterol seviyelerini dengelemek için beslenme büyük önem taşıyor. Yulaf, kahverengi pirinç, lif açısından zengin sebzeler, yağlı balıklar ve tohumlar gibi besinlerin yanı sıra bazı içecekler de bu süreçte destekleyici rol oynayabiliyor.

Araştırmalara göre, binlerce yıldır tüketilen yeşil çay, özellikle düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) olarak bilinen 'kötü kolesterol' seviyelerinin düşürülmesine katkı sağlayabiliyor. Özellikle akşam yemeğinden sonra tüketilen şekersiz ve kafeinsiz yeşil çayın bu konuda daha etkili olabileceği belirtiliyor.

Düzenli tüketim ölüm riskini de azaltabiliyor

Düzenli tüketim ölüm riskini de azaltabiliyor

Japonya'da 40 bin 530 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırmada, günde beş fincandan fazla yeşil çay tüketen kişilerin, kanser dışındaki tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin daha düşük olduğu tespit edildi.

Araştırmanın sonuçlarına göre düzenli yeşil çay tüketimi;

  • Kalp krizi veya felce bağlı ölüm riskini %26,

  • Tüm nedenlere bağlı genel ölüm riskini ise %16 oranında azaltabiliyor.

Uzmanlar, bu bulguların yeşil çayın sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Etkisini bitkisel bileşiklere borçlu

Yeşil çayın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin temelinde yüksek miktarda bulunan kateşinler yer alıyor. Güçlü antioksidan özellik taşıyan bu flavonoidler, vücudun kolesterol emilimini sınırlandırırken LDL kolesterolün oksitlenmesini de azaltabiliyor. Böylece damarlarda plak oluşumuna karşı koruyucu etki sağlayabiliyor.

Kateşinlerin ayrıca hücre hasarını azaltarak tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklara karşı koruyucu rol oynayabileceği ifade ediliyor.

Yeşil çay aynı zamanda polifenoller açısından da oldukça zengin. Antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip bu bileşikler, damar sağlığını desteklerken kalbin korunmasına da katkı sağlayabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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