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Yapay Zeka Sanatçısı Nazmi Özdil, Manifest ve Demet Akalın'ın "Toz Pembe"sini İngilizce Rap'le Buluşturdu

Yapay Zeka Sanatçısı Nazmi Özdil, Manifest ve Demet Akalın'ın "Toz Pembe"sini İngilizce Rap'le Buluşturdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 09:16

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Sosyal medyada özellikle Seda Sayan videolarına yaptığı yaratıcı düzenlemelerle tanınan @nazmiabin, bu kez yine izleyenleri kendine hayran bıraktı. Manifest ve Demet Akalın'ın 'Toz Pembe' şarkısını, 'Watch The World Burn' tarzında inanılmaz hızlı bir İngilizce rap verse'üyle bir araya getiren @nazmiabin'in videosu kısa sürede viral oldu.

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Nazmi Abin'in yeni videosu viral oldu.

Nazmi Abin'in yeni videosu viral oldu.

Seda Sayan videolarıyla tanıdığımız @nazmiabin, bu sefer de Manifest'in ve Demet Akalın'ın 'Toz Pembe' şarkısını 'Watch The World Burn' tarzı inanılmaz hızlı bir İngilizce rap verse'ü ile birleştirerek yepyeni bir şahesere imza attı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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