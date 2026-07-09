article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Zamanlar Binlerce Kişi Yaşıyordu: Şimdi Tüm Evleri Orman Yuttu

Bir Zamanlar Binlerce Kişi Yaşıyordu: Şimdi Tüm Evleri Orman Yuttu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 12:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin'de yıllar önce terk edilen bir balıkçı köyü, zamanla doğanın etkisiyle bambaşka bir görünüme kavuştu. Sarmaşıkların evleri ve sokakları tamamen kapladığı Houtouwan Köyü, bugün hem 'yeşil hayalet köy' olarak anılıyor hem de dünyanın dört bir yanından fotoğrafçı ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: https://www.nationalgeographic.com/tr...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Shengshan Adası'nda bulunan Houtouwan Köyü, terk edildikten sonra doğanın kontrolüne geçen en dikkat çekici yerleşimlerden biri haline geldi.

Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Shengshan Adası'nda bulunan Houtouwan Köyü, terk edildikten sonra doğanın kontrolüne geçen en dikkat çekici yerleşimlerden biri haline geldi.

Yemyeşil bitki örtüsünün binaları tamamen kapladığı köy, bugün 'yeşil hayalet köy' olarak anılıyor ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor.

1950'li yıllarda kurulan Houtouwan, özellikle 1980'lerde balıkçılık faaliyetlerinin yoğunlaşmasıyla bölgenin en canlı yerleşimlerinden biri oldu. Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı köy, uzun yıllar boyunca geçimini denizden sağlayan ailelere ev sahipliği yaptı.

Ancak zamanla ana karaya ulaşımın güçleşmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar ile balıkçılık sektöründeki ekonomik değişimler nedeniyle nüfus hızla azalmaya başladı. Köyde kalan son sakinler de 2002 yılında bölgeden ayrıldı.

Sarmaşıklar evleri tamamen kapladı

Sarmaşıklar evleri tamamen kapladı

İnsan yaşamının sona ermesinin ardından Houtouwan'da doğa hızla hakimiyet kurdu. Nemli iklimin etkisiyle büyüyen sarmaşıklar kısa sürede evlerin duvarlarını, çatılarını, balkonlarını ve pencerelerini kapladı. Aradan geçen yılların ardından birçok yapı, uzaktan bakıldığında yeşil bitki örtüsünün içinde neredeyse görünmez hale geldi.

Ortaya çıkan manzara, köyü terk edilmiş bir yerleşimden çok ormanın doğal bir uzantısı gibi gösteriyor.

Houtouwan'ın etkileyici görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte köy uluslararası çapta ilgi görmeye başladı. Artan ziyaretçi sayısının ardından bölgede yürüyüş yolları ve seyir terasları oluşturuldu. Güvenlik gerekçesiyle yapıların içine girilmesine izin verilmezken, ziyaretçiler belirlenen güzergâhlardan köyü gezebiliyor.

Eskiden balıkçı tekneleriyle hareketli bir liman görünümüne sahip olan Houtouwan, bugün özellikle fotoğrafçılar, doğa meraklıları ve gezginlerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında sarmaşıkların en yoğun olduğu dönemde köy, kartpostalları andıran görüntüleriyle binlerce turistin ilgisini çekiyor.

Uzmanlar ise Houtouwan'ı yalnızca terk edilmiş bir köy olarak değil, doğanın insan eliyle inşa edilen yapıları zaman içinde nasıl dönüştürebildiğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak değerlendiriyor. Sessizliğe bürünen sokakları ve yeşillikler arasında kaybolan evleriyle Houtouwan, dünyanın en dikkat çekici hayalet yerleşimleri arasında gösterilmeyi sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın