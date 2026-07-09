Bir Zamanlar Binlerce Kişi Yaşıyordu: Şimdi Tüm Evleri Orman Yuttu
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Kaynak: https://www.nationalgeographic.com/tr...
Çin'de yıllar önce terk edilen bir balıkçı köyü, zamanla doğanın etkisiyle bambaşka bir görünüme kavuştu. Sarmaşıkların evleri ve sokakları tamamen kapladığı Houtouwan Köyü, bugün hem 'yeşil hayalet köy' olarak anılıyor hem de dünyanın dört bir yanından fotoğrafçı ve turistlerin ilgisini çekiyor.
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Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Shengshan Adası'nda bulunan Houtouwan Köyü, terk edildikten sonra doğanın kontrolüne geçen en dikkat çekici yerleşimlerden biri haline geldi.
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Sarmaşıklar evleri tamamen kapladı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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