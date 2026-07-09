Bir Zamanlar Binlerce Kişi Yaşıyordu: Şimdi Tüm Evleri Orman Yuttu

İnsan yaşamının sona ermesinin ardından Houtouwan'da doğa hızla hakimiyet kurdu. Nemli iklimin etkisiyle büyüyen sarmaşıklar kısa sürede evlerin duvarlarını, çatılarını, balkonlarını ve pencerelerini kapladı. Aradan geçen yılların ardından birçok yapı, uzaktan bakıldığında yeşil bitki örtüsünün içinde neredeyse görünmez hale geldi.

Ortaya çıkan manzara, köyü terk edilmiş bir yerleşimden çok ormanın doğal bir uzantısı gibi gösteriyor.

Houtouwan'ın etkileyici görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte köy uluslararası çapta ilgi görmeye başladı. Artan ziyaretçi sayısının ardından bölgede yürüyüş yolları ve seyir terasları oluşturuldu. Güvenlik gerekçesiyle yapıların içine girilmesine izin verilmezken, ziyaretçiler belirlenen güzergâhlardan köyü gezebiliyor.

Eskiden balıkçı tekneleriyle hareketli bir liman görünümüne sahip olan Houtouwan, bugün özellikle fotoğrafçılar, doğa meraklıları ve gezginlerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında sarmaşıkların en yoğun olduğu dönemde köy, kartpostalları andıran görüntüleriyle binlerce turistin ilgisini çekiyor.

Uzmanlar ise Houtouwan'ı yalnızca terk edilmiş bir köy olarak değil, doğanın insan eliyle inşa edilen yapıları zaman içinde nasıl dönüştürebildiğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak değerlendiriyor. Sessizliğe bürünen sokakları ve yeşillikler arasında kaybolan evleriyle Houtouwan, dünyanın en dikkat çekici hayalet yerleşimleri arasında gösterilmeyi sürdürüyor.