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Vali Dünyanın En Hızlı Tren Projesini 9 Yıl Bekletti: Kimse O Dağa Dokunamadı

Vali Dünyanın En Hızlı Tren Projesini 9 Yıl Bekletti: Kimse O Dağa Dokunamadı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 12:16
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Teknolojik hızı ve dakikliğiyle tanınan Japonya, tarihinin en büyük siyasi ve çevresel krizlerinden birini geride bıraktı. Ülkenin iki dev metropolü Tokyo ve Nagoya’yı saatte 500 kilometre hızla birbirine bağlayacak olan dünyanın en hızlı manyetik levitasyon (Maglev) treni projesi, tek bir valinin muhalefeti nedeniyle tam 9 yıldır durma noktasındaydı.

Shizuoka eyaleti yönetiminin geri adım atarak Japon Alpleri’nin altından geçecek 1400 metre derinlikteki devasa tünel kazısına nihayet izin vermesiyle, 67 milyar dolarlık mega projenin önündeki en büyük engel kalkmış oldu.

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Japonya’nın geleceğe dönük en prestijli projesini tek başına rehin tutan isim, Shizuoka Valisi oldu.

Japonya’nın geleceğe dönük en prestijli projesini tek başına rehin tutan isim, Shizuoka Valisi oldu.

Valinin haklı ve büyük bir kararlılıkla savunduğu gerekçe ise çevreydi: Kazı çalışmalarının, bölgedeki tarımı ve şehirleri besleyen hayati öneme sahip Oi Nehri’nin sularını kurutacağı korkusu.

Ülkenin diğer bölgelerinde hat inşaatı hızla ilerlerken, Shizuoka sınırındaki dağlık bölgeye dokunulamadı. Projeyi yürüten JR Central şirketi ile eyalet yönetimi arasında 9 yıl boyunca süren yıpratıcı müzakereler, bilimsel çalışmalar ve siyasi pazarlıklar ancak bu hafta bir çevre anlaşmasıyla sonuçlanabildi.

Anlaşmaya göre şirket, yeraltı su seviyelerini anlık olarak izleyecek ve kazılar suyu başka yöne saptırırsa, o suyu nehir havzasına yapay olarak geri döndürecek.

Bu inatçı direnişin neden dünya basınında geniş yankı uyandırdığını anlamak için projenin büyüklüğüne ve vadettiklerine bakmak gerekiyor:

Bu inatçı direnişin neden dünya basınında geniş yankı uyandırdığını anlamak için projenin büyüklüğüne ve vadettiklerine bakmak gerekiyor:

  • 1400 Metre Derinlik: Alpler tünelinin kriz yaratan son 8,9 kilometrelik kısmı tamamlandığında, toplam uzunluğu 25 kilometreyi bulacak ve yüzeyin 1400 metre altına inecek. Bu, yolcu taşımacılığı tarihinde yapılmış en derin kazılardan biri.

  • Sürtünmesiz Hız: Maglev teknolojisi sayesinde tren, raylara temas etmeden güçlü manyetik alanlar üzerinde adeta havada süzülecek. Saatte 500 kilometreyi aşan bu hız, orta mesafelerde uçak seyahatlerine ciddi bir alternatif oluşturacak.

  • Zaman Devrimi: Şu anda hızlı trenlerle bile yaklaşık 1,5 saat süren Tokyo-Nagoya arası yolculuk süresi, projenin tamamlanmasıyla birlikte sadece 40 dakikaya inecek.

Manyetik tren teknolojisinde küresel bir yarış söz konusu.

Manyetik tren teknolojisinde küresel bir yarış söz konusu.

Çin, saatte 600 kilometreyi bulan denemeleriyle bu alanda liderliği zorluyor. Japonya ise Shizuoka’daki düğümü çözerek yarışta fütüristik bir gövde gösterisi yapmayı amaçlıyor.

Ancak Shizuoka’daki 9 yıllık gecikme projenin takvimine ağır bir darbe vurdu. Dağların içinden bu derinlikte sondaj yapmanın zorluğu, yeraltı sularının korunması hassasiyeti ve hataya yer bırakmayan yüksek teknoloji standartları göz önüne alındığında, bu muazzam hattın 2036 yılından önce faaliyete geçmesi beklenmiyor.

Japonya’da yaşanan bu süreç, dünyanın neresinde olursa olsun devasa bütçelere ve kusursuz bir mühendisliğe sahip olmanın mega projeleri hayata geçirmeye yetmeyebileceğini; bazen tek bir nehrin ve yerel halkın geleceğinin, dünyanın en hızlı treninden daha değerli kabul edilebileceğini tüm dünyaya kanıtladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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