Vali Dünyanın En Hızlı Tren Projesini 9 Yıl Bekletti: Kimse O Dağa Dokunamadı

Teknolojik hızı ve dakikliğiyle tanınan Japonya, tarihinin en büyük siyasi ve çevresel krizlerinden birini geride bıraktı. Ülkenin iki dev metropolü Tokyo ve Nagoya’yı saatte 500 kilometre hızla birbirine bağlayacak olan dünyanın en hızlı manyetik levitasyon (Maglev) treni projesi, tek bir valinin muhalefeti nedeniyle tam 9 yıldır durma noktasındaydı.

Shizuoka eyaleti yönetiminin geri adım atarak Japon Alpleri’nin altından geçecek 1400 metre derinlikteki devasa tünel kazısına nihayet izin vermesiyle, 67 milyar dolarlık mega projenin önündeki en büyük engel kalkmış oldu.

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