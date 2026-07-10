Vali Dünyanın En Hızlı Tren Projesini 9 Yıl Bekletti: Kimse O Dağa Dokunamadı
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Teknolojik hızı ve dakikliğiyle tanınan Japonya, tarihinin en büyük siyasi ve çevresel krizlerinden birini geride bıraktı. Ülkenin iki dev metropolü Tokyo ve Nagoya’yı saatte 500 kilometre hızla birbirine bağlayacak olan dünyanın en hızlı manyetik levitasyon (Maglev) treni projesi, tek bir valinin muhalefeti nedeniyle tam 9 yıldır durma noktasındaydı.
Shizuoka eyaleti yönetiminin geri adım atarak Japon Alpleri’nin altından geçecek 1400 metre derinlikteki devasa tünel kazısına nihayet izin vermesiyle, 67 milyar dolarlık mega projenin önündeki en büyük engel kalkmış oldu.
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Japonya’nın geleceğe dönük en prestijli projesini tek başına rehin tutan isim, Shizuoka Valisi oldu.
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Bu inatçı direnişin neden dünya basınında geniş yankı uyandırdığını anlamak için projenin büyüklüğüne ve vadettiklerine bakmak gerekiyor:
Manyetik tren teknolojisinde küresel bir yarış söz konusu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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